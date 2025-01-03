Путин сейчас "на распутье": при каком условии диктатор может пойти на переговоры

У кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас нет оснований для мирных переговоров. К сожалению, оккупанты имеют определенные продвижения на фронте. Российские командиры докладывают ему об определенных успехах.

Однако Путин находится "на распутье". Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил 24 Каналу, что, с одной стороны, сейчас прекращение войны против Украины вызовет недовольство у россиян.

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"Путин находится на распутье. С одной стороны, если есть продвижение, сказать "стоп" своим командирам, генштабу, что "перестаем двигаться", о мирных переговорах, то он очень рискует спровоцировать большую волну возмущения со стороны "патриотов", которые будут обвинять Путина в том, что он проиграл, сдал интересы России", – сказал он.

С другой стороны, последние 2,5 месяца российская экономика находится в крайне плохом состоянии, как никогда раньше. Если сейчас не остановить войну против Украины, то есть большие риски для экономики России.

Когда Путин захочет переговоров

Иван Ступак считает, что Путин будет пытаться продолжать вести боевые действия столько, сколько это возможно. Время от времени так называемый глава Кремля может обращаться к своим экономистам, спрашивать, слышно ли уже "хруст" экономики, которая может привести к большому провалу.

Если ему будут условно докладывать, что теперь надо останавливаться, дальше процессы могут быть необратимыми, то тогда, вероятно, он предложит под тем или иным соусом, что "мы своего достигли, начнем с вами вести переговоры",

– предположил экс-сотрудник СБУ.

С другой стороны, Россия продолжает ставить свои ультиматумы. В частности, Кремль требует отказа Украины от членства в НАТО, сокращения украинской армии, украинского производства и так далее.