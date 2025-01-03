Открыто бросают вызов Трампу: боец сказал, когда россияне захотят переговоров

Пока оккупанты имеют хоть какие-то продвижения в Донецкой и Луганской областях, надеются вытеснить ВСУ с Курщины, то не пойдут на переговоры. Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжит ставить ультиматумы.

Россия захочет переговоров, когда украинские защитники будут проводить контрнаступательные действия. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"На самом деле пока они продвигаются хоть немного на Донбассе, пока имеют надежду подвинуть нас на Курщине, то не пойдут на переговоры. Будут ставить только ультиматумы. Мы это уже видим. Они захотят переговоров, когда мы начнем их бить. Главнокомандующий Сырский говорил, что чисто в обороне войну выиграть невозможно", – сказал он.

Контрнаступательные действия ВСУ

Кирилл Сазонов отметил, что российские захватчики продолжают давление на Курском направлении, бросают туда большое количество резервов. Наша артиллерия работает по врагу. ВСУ контратакуют.

Они (россияне – 24 Канал) открыто бросают вызов Трампу, поэтому он будет вооружать нас лучше. Я жду, что в течение ближайших полгода мы увидим контрнаступательные действия и в Донецкой области. Тогда Россия сама будет просить о переговорах. Мы сможем отстаивать выгодную для Украины позицию,

– предположил военнослужащий ВСУ.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Украиной – это поражение для России. Ведь российским войскам не удалось выполнить основной задачи – полностью оккупировать Украину. Он отметил, что именно поэтому очень важна сильная позиция Дональда Трампа.