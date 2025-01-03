Росія захоче переговорів, коли українські захисники будуть проводити контрнаступальні дії. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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"Насправді поки вони просуваються хоч трохи на Донбасі, доки мають надію посунути нас на Курщині, то не підуть на перемовини. Будуть ставити тільки ультиматуми. Ми це вже бачимо. Вони захочуть перемовин, коли ми почнемо їх бити. Головнокомандувач Сирський говорив, що суто в обороні війну виграти неможливо", – сказав він.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Кирило Сазонов зазначив, що російські загарбники продовжують тиск на Курському напрямку, кидають туди велику кількість резервів. Наша артилерія працює по ворогу. ЗСУ контратакують.

Вони (росіяни – 24 Канал) відкрито кидають виклик Трампу, тому він буде озброювати нас краще. Я чекаю, що протягом найближчих пів року ми побачимо контрнаступальні дії і на Донеччині. Тоді Росія сама буде просити про перемовини. Ми зможемо відстоювати вигідну для України позицію,

– припустив військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що перемовини з Україною – це поразка для Росії. Адже російським військам не вдалося виконати основного завдання – повністю окупувати Україну. Він відзначив, що саме через це дуже важливою є сильна позиція Дональда Трампа.