Лучший вариант для Украины: The Economist объяснили, как победить за столом переговоров

Мировые лидеры все активнее начали говорить о мирных переговорах между Киевом и Москвой. Западные СМИ считают, что обеспечение гарантий безопасности для Украины и ее будущее членство в НАТО – ключевые условия успешных договоренностей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Однако риск того, что Россия попытается навязать невыгодное соглашение, остается высоким.

Смотрите также Трамп и НАТО могут убедить Путина сесть за стол переговоров, – Рютте

Какие требования ставит Путин

Кремлевский диктатор заявил о возможности замораживания боевых действий вдоль линии фронта. В то же время он выдвигает требования, чтобы Запад снял санкции, а Украина отказалась от членства в НАТО, была демилитаризована, "денацифицирована" и формально нейтральное государство.

Если бы Трамп поддержал это, Путин достиг бы большинства своих военных целей, а Украина потерпела бы катастрофическое поражение. Более того, президент России не уважает ни одной бумажки. Он надеялся бы, что послевоенная Украина, охваченная внутренними распрями и обвинениями в адрес Запада, сама упадет ему в руки. Если этого не произойдет, он может захватить больше территории силой. Самопровозглашенный опекун русскоязычного населения Украины, он мог бы легко придумать повод,

– говорится в статье.

Чем Трамп может пригрозить Кремлю

Обнадеживающим является то, что принятие условий Путина – публичное поражение США и унижение для Трампа, поэтому он, вероятно, будет стремиться к договоренностям, которые обеспечат Украине гарантии безопасности хотя бы до конца его президентского срока. Для достижения этого США имеют достаточно рычагов влияния.

В частности, Белый дом может пригрозить Кремлю поставкой Украине еще более мощного оружия, а также усилением санкций, что еще больше ослабят российскую экономику. В результате Путину придется серьезно воспринять эти угрозы рано или поздно.

Восстановление границ 1991 года – несбыточная мечта. С моральной и юридической точки зрения вся эта земля принадлежит Украине, но у нее недостаточно солдат, оружия и боеприпасов, чтобы вернуть ее. Вместо этого целью должно быть создание условий для процветания Украины на территории, которую она сейчас контролирует,

– отметили в издании.

Для этого необходимы стабильность и восстановление, которые тесно связаны с гарантиями безопасности для Украины – ключевой темой предстоящих переговоров.

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины

The Economist утверждает, что лучшим способом защиты Украины было бы ее вступление в НАТО. Членство помогло бы предотвратить ее нестабильность... и достижение Путиным его конечной цели – дестабилизации и доминирования в Европе. Это также привело бы в Альянс крупнейшую, самую инновационную и закаленную в боях армию и оборонную промышленность Европы – то, что Трампу могло бы понравиться, потому что тогда НАТО потребует меньше американских солдат,

– отмечает автор статьи.

Хотя вступление Украины в НАТО создает сложности в решении вопроса оккупированных территорий в контексте обязательств по коллективной обороне, ответ на эту проблему все же есть.

"Гарантия не должна распространяться на части Украины, которые сейчас оккупирует Россия, – так же, как она не распространялась на Восточную Германию, когда Западная Германия присоединилась в 1955 году. Войскам из других стран НАТО, возможно, не нужно будет базироваться в Украине в мирное время, как это было, когда Норвегия присоединилась в 1949 году", – напомнили в издании.

В то же время некоторые страны, в частности Великобритания, Франция и Германия (при условии смены канцлера), могут согласиться разместить свои войска на территории Украины для сдерживания России. Это могло бы стать "элегантным решением", которое потребует от Трампа только формальной поддержки.

Прекращение боевых действий создает два возможных сценария для будущего Украины. Если переговоры завершатся на условиях, выгодных Путину, Украина потеряет поддержку Запада и "сгниет", тогда как Россия усилит свой военный потенциал.

Впрочем, при условии сильной поддержки Запада, Украина могла бы использовать прекращение боевых действий для экономического восстановления, обновления государственной системы и создания прочных условий для сдерживания российской агрессии. И главная задача будущих переговоров – гарантировать, реализацию этого сценария и избежать катастрофического развития событий.