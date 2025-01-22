"Он разрушает Россию": Трамп призвал Путина заключить соглашение для окончания войны в Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом заключить соглашение для завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что затягивание конфликта наносит России серьезные экономические и человеческие потери, что разрушает страну.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Трамп считает, что из-за оттягивания подписания соглашения Путин наносит значительный ущерб России.

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Почему Путин должен заключить соглашение

Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Путин должен заключить соглашение для прекращения войны в Украине.

Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая соглашение,

– заявил Трамп.

Президент США отметил, что продолжение войны в Украине наносит значительный ущерб России. В частности он указал на инфляцию, которая приближается к 10%.

"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию", – отметил американский лидер.

Когда Трамп может встретиться с Путиным

Трамп сообщил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения войны в Украине. Он отметил, что детали встречи пока согласовываются.

Это может быть очень скоро. Война между Украиной и Россией никогда не должна была начаться,

– заявил Трамп.

Также президент США отметил, что у Путина не очень хорошо идут дела, поэтому, по мнению Трампа, глава Кремля хочет завершения войны.

"У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", – сказал президент США.

Также Трамп рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение при условии, что это приведет к устойчивому миру. В то же время он не уверен относительно того, хочет ли этого Путин.

Может ли Трамп заставить Путина к переговорам

Трамп заявил, что, вероятно, введет новые санкции против России, если Путин не согласится на переговоры по войне в Украине, сообщает CNN.

Во время выступления Трамп добавил, что в ближайшее время намерен поговорить с Путиным и готов встретиться с ним в любой момент, когда тот будет готов.

"Президент Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", – подчеркнул Трамп, намекая на необходимость участия Путина в мирном урегулировании.

Также Трамп подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином они обсуждали вопрос войны в Украине.