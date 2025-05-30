На фоне переговоров в России цинично заявили о готовности наращивать боевые действия
- Небензя заявил о готовности наращивать боевые действия; Россия якобы пойдет на диалог о прекращении огня при условии остановки поставок западного вооружения и мобилизации в Украине.
- Украинский МИД призвал к усилению давления на Россию из-за ее заявлений, угрожающих мирному процессу.
На фоне мирных переговоров в России заявили, что готовы продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько нужно". В то же время там якобы никогда не отказывались от диалога.
Об этом в пятницу, 30 мая, заявил постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя, передает 24 Канал. В МИД Украины уже отреагировали.
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Что заявили в России
Россия якобы принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при условии "встречных шагов" – остановки мобилизации в Украине и поставок западного вооружения.
Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского, неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим,
– цинично заявил Небензя.
На это уже отреагировали в украинском МИДе. Глава ведомства отметил – Россия использует высокие дипломатические площадки, в частности Совет Безопасности ООН, чтобы "извергать воинственную риторику".
Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим. Мы требуем реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс,
– отметил Андрей Сибига.
Он призвал к усилению давления на Москву – "языком санкций" и поддержкой Украины.