На фоне переговоров в России цинично заявили о готовности наращивать боевые действия

На фоне мирных переговоров в России заявили, что готовы продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько нужно". В то же время там якобы никогда не отказывались от диалога.

Об этом в пятницу, 30 мая, заявил постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя, передает 24 Канал. В МИД Украины уже отреагировали.

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Что заявили в России

Россия якобы принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при условии "встречных шагов" – остановки мобилизации в Украине и поставок западного вооружения.

Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского, неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим,

– цинично заявил Небензя.

На это уже отреагировали в украинском МИДе. Глава ведомства отметил – Россия использует высокие дипломатические площадки, в частности Совет Безопасности ООН, чтобы "извергать воинственную риторику".

Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим. Мы требуем реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс,

– отметил Андрей Сибига.

Он призвал к усилению давления на Москву – "языком санкций" и поддержкой Украины.