Разговоры с Путиным не приведут к прекращению войны России против Украины, – Bloomberg

Путин не готов к мирным переговорам, пока расходы на войну не превысят возможные мирные соглашения. Запад должен усилить давление на Кремль для достижения мира в Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. По информации издания, международные партнеры должны продемонстрировать серьезность своих гарантий безопасности для Украины.

Читайте также Россия еще не готова к переговорам: надо выбить из рук Путина последний козырь

Путин не готов к миру

В редакционной статье Bloomberg подчеркивается, что для того, чтобы переговоры привели к прочному миру, США и их союзники должны продемонстрировать готовность обеспечить его соблюдение.

Кремль вряд ли пойдет на более серьезные переговоры, пока расходы войны не перевесят расходы мира,

– говорится в заметке.

Согласно материалу, Путин не проявляет серьезного интереса к мирному процессу из-за того, что его войска, по его мнению, имеют преимущество на фронте. Он планировал захватить всю Украину и вряд ли будет доволен результатом, если оккупирует лишь четыре разрушенных войной региона, имея огромные потери среди военных.

Учитывая эти факторы, для эффективных переговоров Западу необходимо продемонстрировать, что он готов к длительным обязательствам по обеспечению безопасности Украины.

В то же время чтобы продолжить поддержку Запада, Украина должна решить внутренние проблемы.

Если правительство президента Владимира Зеленского хочет показать, что заслуживает постоянной поддержки Запада, ему необходимо решить проблему нехватки войск, расширив набор и снизив призывной возраст с 25 лет. Борьба с коррупцией не менее важна,

– подчеркивают журналисты Bloomberg.

США также должны оставаться нацеленными на жесткие санкции и экономическое давление на Россию.

Одной из самых сложных задач для Запада является обеспечение гарантий, что Россия не возобновит войну после возможного мирного договора.

В то же время украинские войска нуждаются в большем количестве оружия и меньших ограничений на его использование для эффективной борьбы с российским агрессором.

Несмотря на все эти трудности, в Bloomberg подчеркивают, что слабое соглашение может привести к новым циклам конфликта.