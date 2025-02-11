Разговоры с Путиным не приведут к прекращению войны России против Украины, – Bloomberg
Путин не готов к мирным переговорам, пока расходы на войну не превысят возможные мирные соглашения. Запад должен усилить давление на Кремль для достижения мира в Украине.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. По информации издания, международные партнеры должны продемонстрировать серьезность своих гарантий безопасности для Украины.
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Путин не готов к миру
В редакционной статье Bloomberg подчеркивается, что для того, чтобы переговоры привели к прочному миру, США и их союзники должны продемонстрировать готовность обеспечить его соблюдение.
Кремль вряд ли пойдет на более серьезные переговоры, пока расходы войны не перевесят расходы мира,
– говорится в заметке.
Согласно материалу, Путин не проявляет серьезного интереса к мирному процессу из-за того, что его войска, по его мнению, имеют преимущество на фронте. Он планировал захватить всю Украину и вряд ли будет доволен результатом, если оккупирует лишь четыре разрушенных войной региона, имея огромные потери среди военных.
Учитывая эти факторы, для эффективных переговоров Западу необходимо продемонстрировать, что он готов к длительным обязательствам по обеспечению безопасности Украины.
В то же время чтобы продолжить поддержку Запада, Украина должна решить внутренние проблемы.
Если правительство президента Владимира Зеленского хочет показать, что заслуживает постоянной поддержки Запада, ему необходимо решить проблему нехватки войск, расширив набор и снизив призывной возраст с 25 лет. Борьба с коррупцией не менее важна,
– подчеркивают журналисты Bloomberg.
США также должны оставаться нацеленными на жесткие санкции и экономическое давление на Россию.
Одной из самых сложных задач для Запада является обеспечение гарантий, что Россия не возобновит войну после возможного мирного договора.
В то же время украинские войска нуждаются в большем количестве оружия и меньших ограничений на его использование для эффективной борьбы с российским агрессором.
Несмотря на все эти трудности, в Bloomberg подчеркивают, что слабое соглашение может привести к новым циклам конфликта.