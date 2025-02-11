Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. За інформацією видання, міжнародні партнери мають продемонструвати серйозність своїх гарантій безпеки для України.

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Путін не готовий до миру

У редакційній статті Bloomberg підкреслюється, що для того, щоб переговори привели до міцного миру, США та їхні союзники повинні продемонструвати готовність забезпечити його дотримання.

Кремль навряд чи піде на більш серйозні переговори, поки витрати війни не переважать витрати миру,

– йдеться у дописі.

Згідно з матеріалом, Путін не виявляє серйозного інтересу до мирного процесу через те, що його війська, на його думку, мають перевагу на фронті. Він планував захопити всю Україну і навряд чи буде задоволений результатом, якщо окупує лише чотири зруйновані війною регіони, маючи величезні втрати серед військових.

З огляду на ці фактори, для ефективних переговорів Заходу необхідно продемонструвати, що він готовий до тривалих зобов'язань з гарантування безпеки України.

Водночас щоб продовжити підтримку Заходу, Україна повинна вирішити внутрішні проблеми.

Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче показати, що заслуговує на постійну підтримку Заходу, йому необхідно розв’язати проблему нестачі військ, розширивши набір і знизивши призовний вік із 25 років. Боротьба з корупцією не менш важлива,

– підкреслюють журналісти Bloomberg.

США також мають залишатися націленими на жорсткі санкції та економічний тиск на Росію.

Одним з найскладніших завдань для Заходу є забезпечення гарантій, що Росія не відновить війну після можливого мирного договору.

Водночас українські війська потребують більше зброї та менших обмежень на її використання для ефективної боротьби з російським агресором.

Попри всі ці труднощі, у Bloomberg підкреслюють, що слабка угода може призвести до нових циклів конфлікту.