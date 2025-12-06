Действия россиян на шести направлениях прямо связаны с переговорами, – экс-глава разведки

На фоне переговорного процесса Путин делает громкие заявления о том, что якобы захватил ряд городов, в частности Покровск. Россия таким образом пытается показать, что якобы имеет значительные успехи не фронте. Враг усилил давление на поле боя и определил основные задачи на ближайшие недели.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, перечислив, какие именно планы у противника.

Какой замысел у Путина?

По словам генерала армии, сегодня действительно есть проблемы в Покровске, но украинские военные до сих пор удерживают северо-западный сектор и уничтожают на этом направлении большое количество оккупантов. Ведь российское командование именно там сосредоточило значительное количество войск.

К сведению! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что сегодня Россия развернула вдоль линии фронта более 700 тысяч бойцов.

Путин, как объяснил Маломуж, мечтает добить ситуацию на фронте до наступления пиковой точки переговорного процесса и тогда как аргумент озвучить, что он уже контролирует Покровск, Мирноград, Константиновку, Доброполье, Купянск, Волчанск, Гуляйполе. Это сегодня его основная задача, именно поэтому он не уменьшает атаки, а наоборот привлекает максимум ресурса.

Он, как отметил генерал армии, стремится создать плацдармы для дальнейшего продвижения: захватить после Покровска, Мирнограда и Константиновки Краматорск и Славянск, то есть всю Донетчину, продвигаться сверху по Харьковщине.

Активизация тактически-наступательных действий будет и в районе Лимана, далее заход в Днепропетровскую область, Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино. Вот на ближайшие недели основная задача Путина. Сейчас действия россиян на шести оперативных направлениях прямо связаны с переговорным процессом,

– убежден Маломуж.

Россия апеллирует в переговорах с американской стороной к тому, что якобы имеет успехи на фронте и перспективу взять контроль не только над Донецкой, но и другими областями Украины. Именно поэтому, по мнению генерала армии, российская сторона предлагала вариант мирного плана из 28 пунктов, который четко ставил неприемлемые условия для Украины.

"Но был один аргумент, россияне говорили, что если Украина не согласится, то они захватят ее до Днепра, до правого берега всю. Сегодня Путин пытается демонстрировать, что это реально, хотя это далеко не соответствует действительности. Путин не знает, что делать. Он едет на фронт, он уже заявил о захвате Покровска, Мирнограда, Купянска, Волчанска, но на самом деле этого не происходит", – подчеркнул Маломуж.

Каждый раз, когда Путин озвучивает, что при любых условиях захватит эти территории или США заставят Украину их отдать без боя, то, как подчеркнул генерал армии, он показывает, что на самом деле достичь этого не способен. Маломуж отметил, что если бы он имел перспективы на фронте, то уже бы давно достиг своих целей.

"Пример Покровска. 16 раз он устанавливал срок для своей армии, чтобы она захватила город. Этого не произошло. Сейчас он Трампу объявлял, что полностью контролирует Покровск, но ВСУ демонстрирует, что это не по силам Путину. Так, он продвигается поэтапно каждый месяц, но не говорится о решающих боях, которые дают возможность говорить о прорыве, захвата стратегических территорий", – подытожил Маломуж.

