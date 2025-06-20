Новые угрозы: Россия заявила, что имеет "стратегическое преимущество" и не уступит его ради перемирия

Кремль считает, что якобы имеет "стратегическое преимущество". И он не собирается уступать его ради 30-дневного перемирия.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News, передает 24 Канал.

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Россия придумала "проблему", чтобы не прекращать огонь

В последние недели Россия особенно усилила атаки на Украину и продолжает игнорировать все призывы к 30-дневному прекращению огня.

Теперь у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться,

– цинично заявил приспешник Путина.

Он также добавил, что Россия для заключения перемирия требовала, чтобы США, Великобритания, Франция прекратили поставки оружия в Украину, но они этого не сделали.

По мнению Пескова, "в этом и заключается проблема".

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Напомним, что недавно в России заявили, что готовы продолжить мирные переговоры с Украиной после 22 июня.

В ЦПД отреагировали на заявление Кремля

Глава ЦПД заявил, что Песков в очередной раз показал миру, что прекращение огня России не надо, потому что она хочет дальше продвигаться на фронте.

А потому в отношениях с россиянами поможет только сила.

Если россиян остановить, если россиян больно бить, если лишать их экономических возможностей, потому что все экономическое у них сейчас вливается в ВПК – тогда открывается реальный коридор для рационального диалога. Пока Запад не делает необходимых усилий, Россия будет воевать,

– отметил Коваленко.

По его мнению, здесь не работает рациональный подход, в который верили в США.

"У них (россиян – 24 Канал) есть понимание экзистенциальных болей по развалу СССР и потери большого влияния на Европу и в мире. И эти безумные боли они переносят на поле боя в сумасшедший способ, при этом параллельно унижаясь перед Китаем, и даже КНДР, от которых зависит их возможность воевать. И перед США, санкций которых они больше всего боятся", – добавил глава ЦПД.

Россия выдает битвы за Покровск или набеги на Сумщине за "геополитические сдвиги", но глобально – это абсурд.

"Впрочем, россияне не считают это абсурдным. Полное непонимание России на Западе, к сожалению, сохраняется. Мне бы очень не хотелось, чтобы Запад понял важность силовых методов только после удара в Балтии", – подытожил глава ЦПД.