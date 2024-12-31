"Киев должен забыть о границах 1991 года": в ISW объяснили цель заявления Сергея Лаврова

Глава Кремля постоянно говорит об открытости к переговорам о завершении войны в Украине. Впрочем, это лишь попытка выставить Киев недоговороспособным. Заявления приспешников Путина четко свидетельствуют о том, что в России даже и не думают о мире.

Так, недавно в свет вышло интервью главы МИД России Сергея Лаврова прокремлевскому изданию. В нем чиновник заявил, что Москва не будет участвовать в саммитах мира ни в одном формате. Такую позицию он объяснил тем, что, якобы, Украина желает присутствия россиян на мероприятии, чтобы выставить им ультиматум, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Кремль придумывает невыполнимые условия, чтобы сорвать переговоры

Также Лавров повторил требование России, чтобы Украина отказалась от своего права на суверенитет и территориальную целостность как предпосылку для начала мирных переговоров.

Дипломат подчеркнул, что Москва не будет участвовать ни в каких переговорах о прекращении войны в Украине, если Киев не откажется от задачи вернуть свою территорию к международно признанным границам 1991 года, которую Лавров назвал "ультиматумом".

Кремль, вероятно, пытается навязать Украине нереалистичные требования, которые нарушают международное право, чтобы помешать законным добросовестным переговорам,

– считают аналитики.

Также в Институте изучения войны заявили, что Москва хочет заставить Запад давить на Украину, чтобы та пошла на территориальные уступки в пользу России.

ISW уверен, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и будет продолжать добиваться ее полной капитуляции.

К слову, у Путина прокомментировали вероятность скорого мира в Украине.