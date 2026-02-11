Россия пока не согласилась на встречу в Майами, –Зеленский
- Россия пока не подтвердила участия в запланированной встрече в Майами, предложенной США.
- Президент Зеленский заявил, что Украине неважно, где состоится встреча, и готова рассмотреть другие варианты, если Россия предложит.
Россия пока не подтвердила участия во встрече в Майами. По словам Зеленского, США предлагают встретиться там на следующей неделе.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
Примет ли Россия участие во встрече в Майами?
Американская сторона предложила на следующей неделе встречу в Америке (Майами). Мы сразу подтвердили, ждали от россиян. Пока, я так понимаю, Россия колеблется,
– отметил президент.
Он добавил, что Украине в целом все равно, где встречаться, если Россия захочет встречи на Ближнем Востоке – в Абу-Даби.
Зеленский рассказал, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча и что будет темой
Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров может состояться в США во вторник или среду, то есть 17 или 18 февраля.
Среди тем, которые планируют обсудить – инициатива США по создания свободной экономической зоны как буфера на Востоке Украины. Но, как отметил Зеленский, и Киев, и Москва к такому варианту относятся скептически. Киев также против того, чтобы отдавать России ту территорию Донетчины, которую оккупанты не захватили.