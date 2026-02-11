Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
Чи візьме Росія участь у зустрічі у Маямі?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ще не підтвердила своєї участі у зустрічі у Маямі наступного тижня. Таку ідею висунули США.
Американська сторона запропонувала на наступному тижні зустріч в Америці (Маямі). Ми одразу підтвердили, чекали від росіян. Поки що, я так розумію, Росія вагається,
– зазначив президент.
Він додав, що Україні загалом усе одно, де зустрічатися, якщо Росія забажає зустрічі на Близькому Сході – в Абу-Дабі.
Зеленський розповів, коли може відбутися наступна тристороння зустріч та що буде темою
Володимир Зеленський заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів може відбутись у США у вівторок чи середу, тобто 17 або 18 лютого.
Серед тем, які планують обговорити – ініціатива США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Сході України. Але, як зазначив Зеленський, і Київ, і Москва до такого варіанту ставляться скептично. Київ також проти того, аби віддавати Росії ту територію Донеччини, яку окупанти не захопили.