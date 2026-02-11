Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Примет ли Россия участие во встрече в Майами?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия еще не подтвердила своего участия во встрече в Майами на следующей неделе. Такую идею выдвинули США.

Американская сторона предложила на следующей неделе встречу в Америке (Майами). Мы сразу подтвердили, ждали от россиян. Пока, я так понимаю, Россия колеблется,

– отметил президент.

Он добавил, что Украине в целом все равно, где встречаться, если Россия захочет встречи на Ближнем Востоке – в Абу-Даби.

