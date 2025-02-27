Россия требует от Украины сдать несколько крупных городов и миллион украинцев, – ISW

Россия настаивает на том, что условия мирного соглашения о войне, начатой ею в Украине, должны основываться на ее требованиях 2021 года. Страна-террористка требует сдать ей несколько крупных городов и миллион украинцев.

Кремль считает, что уже "присвоил" себе Донецку, Луганский, Херсонская и Запорожская области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Россия против замораживания нынешней линии фронта

Глава российского МИД Сергей Лавров 26 февраля заявил, что переговоры, которые приведут к замораживанию нынешней линии фронта в Украине, невозможны, потому что конституция России "предусматривает", что ее границы "охватывают украинские Донецку, Луганский, Херсонскую и Запорожскую области.

Приспешник Кремля также говорил о планах отклонить любое мирное соглашение, если оно будет предусматривать продолжение снабжения Украины западным оружием.

Лавров переупаковывает максималистские требования, которые Россия давно выдвигает Украине, используя псевдоправовой фасад несмотря на нелегитимность российской аннексии украинской территории согласно международному праву,

– подчеркивают в ISW.

Лавров называл русскую конституцию "законным" и "необходимым" элементом переговоров. Так он, похоже, пытался оправдать давние требования России.

Чтобы прояснить свои территориальные претензии и призвать к полной капитуляции Украины, россияне отмечали на "денацификации", якобы нарушении прав русскоязычных меньшинств и ложном историческом нарративе о том, что Украина является частью России.

Кремль посягает на Херсон, Краматорск и Запорожье

В общем Москва решила, что имеет право прибрать в свои руки миллион украинцев и несколько крупных украинских городов, кроме тех, что уже оккупированы.

Среди них Херсон с довоенным населением около 275 000 тысяч человек, Краматорск – 147 000 и Запорожье – 706 000, которые остаются под контролем Украины.

"Российская власть, вероятно, применила бы ту же тактику угнетения, перемещения и насильственной ассимиляции против украинского гражданского населения, что проживает на этих территориях, как и против миллионов украинцев, живущих под российской оккупацией уже более трех лет",– отмечают в ISW.

Пока продвижение России вдоль линии фронта остановилось, она серьезно теряет технику и личный состав, что усложняет планы Кремля.

Поэтому риторика Лаврова, вероятно, является попыткой путем переговоров достичь того, чего русские военные не могут взять силой.