Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Что говорят в России об урегулировании войны в Украине?

Пресс-секретарь Кремля отметил, что возможность перехода к мирному процессу полностью не исключается, однако реальных оснований для этого пока не наблюдается.

Нельзя исключать, что удастся перейти к режиму мирного урегулирования, но пока конкретных предпосылок нет,

– сказал Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского режима отказался анонсировать вероятный визит в Москву спецпредставителей президента США Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Он подчеркнул, что российская сторона сообщит о таких контактах только тогда, когда они фактически состоятся.

Напомним, по данным источника, спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут отложить запланированный визит в Киев. Как утверждается, российская сторона не заинтересована в их поездке в Украину и пытается убедить американских представителей, что пребывание в украинской столице опасно.

Визит может состояться на фоне усиления российских атак на Киев с использованием реактивных дронов. В то же время переговоры о поездке еще продолжаются, и ожидается, что визит может состояться 6 сентября. Это станет первым приездом Виткоффа и Кушнера в Украину, хотя в Москву они уже неоднократно ездили и встречались с российским диктатором.

Отметим, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готовится к новому этапу дипломатических усилий для достижения мира. По его словам, в ближайшее время активная политико-дипломатическая работа развернется во многих столицах мира, а диалог Украины с США остается постоянным и непрерывным.