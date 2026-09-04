Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Що кажуть у Росії про врегулювання війни в Україні?

Речник Кремля зазначив, що можливість переходу до мирного процесу повністю не виключається, однак реальних підстав для цього наразі не спостерігається.

Не можна виключати, що вдасться перейти до режиму мирного врегулювання, але наразі конкретних передумов немає,

– сказав Дмитро Пєсков.

Крім того, речник російського режиму відмовився анонсувати ймовірний візит до Москви спецпредставників президента США Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Він наголосив, що російська сторона повідомить про такі контакти лише тоді, коли вони фактично відбудуться.

Нагадаємо, за даними джерела, спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відкласти запланований візит до Києва. Як стверджується, російська сторона не зацікавлена в їхній поїздці до України та намагається переконати американських представників, що перебувати в українській столиці небезпечно.

Візит може відбутися на тлі посилення російських атак на Київ із використанням реактивних дронів. Водночас переговори щодо поїздки ще тривають й очікується, що візит може відбутися 6 вересня. Це стане першим приїздом Віткоффа та Кушнера до України, хоча до Москви вони вже неодноразово їздили та зустрічалися з російським диктатором.

Зазначимо, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готується до нового етапу дипломатичних зусиль для досягнення миру. За його словами, найближчим часом активна політико-дипломатична робота розгорнеться в багатьох столицях світу, а діалог України зі США залишається постійним і безперервним.