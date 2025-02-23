Россиянам не стало легче вести переговоры после прихода к власти в США новой администрации. По словам главы СВР Украины, Россия имеет серьезные проблемы, а потому просит перемирия.

Россия испытывает проблемы в экономике из-за западных санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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В чем причина такой "миролюбивости" России в последнее время

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что после прихода Дональда Трампа к власти вести диалог с россиянами не стало легче.

Мы лишь наблюдаем более "миролюбивую" риторику с их стороны.

"Это все, что мы отмечаем", – отметил Иващенко.

Он отметил, что Россия стремится к прекращению огня из-за системных внутренних проблем, в частности экономических трудностей и санкционного давления.

Напомним, в России есть проблемы с обслуживанием ядерного оружия и атомных электростанций, что может иметь последствия не только для нее, но и для всего континента. Председатель СВР Олег Иващенко указывает на технические проблемы на объектах, таких как Ленинградская и Белорусская АЭС.