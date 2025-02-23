Росія відчуває проблеми в економіці через західні санкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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У чому причина такої "миролюбивості" Росії останнім часом

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що після приходу Дональда Трампа до влади вести діалог із росіянами не стало легше.

Ми лише спостерігаємо більш "миролюбиву" риторику з їхнього боку.

"Це все, що ми відмічаємо", – зазначив Іващенко.

Він наголосив, що Росія прагне припинення вогню через системні внутрішні проблеми, зокрема економічні труднощі та санкційний тиск.

Нагадаємо, у Росії є проблеми з обслуговуванням ядерної зброї та атомних електростанцій, що може мати наслідки не лише для неї, а й для усього континенту. Голова СЗР Олег Іващенко вказує на технічні проблеми на об'єктах, таких як Ленінградська та Білоруська АЕС.