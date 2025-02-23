Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025".

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Які проблеми у Росії з ядерною зброєю та "мирним атомом"

Голова СЗР зазначив, що Росія продовжує агресивну ядерну риторику. Але насправді у Росії є проблеми у технічному обслуговуванні та безпеці ядерної зброї.

Проблеми зокрема стосуються і "мирного атома". У Росії є проблеми з технічним станом атомних електростанцій. Наприклад, на Ленінградській АЕС за останній час було аж 7 неполадок.

Є певні проблеми навіть на нових атомних об'єктах, таких як Білоруська атомна електростанція, де спостерігаються технічні зупинки, поломки.

Ці проблеми, наголошує Іващенко, можуть мати наслідки не лише для Росії та її союзників, а і для всієї Європи.