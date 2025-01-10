Российская элита и Путин не заинтересованы в мирных переговорах в ближайшем будущем, – ISW

Кремлевский диктатор и российская элита по безопасности не заинтересована в мирном разрешении войны путем переговоров в ближайшем будущем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Путин и элита в России не заинтересованы в мирных переговорах в ближайшее время

В ISW проанализировали данные российского оппозиционного СМИ "Медуза". Так, этот отчет свидетельствует о том, что российская элита по безопасности, как и сам Путин, не заинтересована в мирном разрешении войны путем переговоров в ближайшем будущем.

Указывается, что несколько источников рассказали оппозиционному медиа, что российские элиты обеспокоены способностью Путина реализовать свои территориальные требования, – формального признания контроля над всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, учитывая те части, которые вооруженные силы России сейчас не оккупировали – в возможных будущих переговорах, и они сосредоточены на создании "образа победы" в послевоенной России.

В Институте изучения войны пишут, что такая сосредоточенность на победе России в сочетании с желанием элит усилить войну еще больше указывает на то, что российские элиты поддерживают желание Путина вести переговоры только на условиях, продиктованных Россией, и достичь значительной победы, чтобы оправдать войну перед своим обществом.

Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно отмечали, что Россия не желает участвовать в добросовестных переговорах или участвовать в содержательных мирных переговорах, за исключением условий, которые равнозначны полной капитуляции Украины, и российская элита, скорее всего, продолжит поддерживать требования Путина об участии в значимых переговорах,

– пишут в ISW.

К слову, в отчете Института изучения войны указывалось, что российские высокопоставленные силовики и военные выступают за эскалацию военных действий в Украине, отвергая возможность ведения переговоров.