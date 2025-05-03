Требуют уступок по Украине: российские элиты начали давить на Путина, – WP

Среди российских элит возросло беспокойство после того, как Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Они опасаются, что союз между американской и украинской сторонами "может закрыть для России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных условиях".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wahsington Post.

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Российские элиты начали давить на Путина

Как пишет издание, на этой неделе российские чиновники пренебрежительно отнеслись к новости о заключении соглашения между Украиной и США. А один из российских деятелей, Алексей Пушков, заявил, что оно является "еще одним важным шагом к колонизации Украины".

Заместитель председателя комитета парламента по международным делам России Алексей Чепа повторил его слова, заявив, что якобы соглашение еще больше усилило зависимость Украины от США.

"Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию", – заявил он российским журналистам.

Однако, как отмечают в издании, за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет беспокойство, что это соглашение может означать новое сближение Украины и США, которое способно закрыть для России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных для нее условиях.

Российский чиновник на условиях анонимности рассказал, что сейчас на Путина растет внутреннее давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что готов идти на уступки.

"Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", – сказал собеседник WP.