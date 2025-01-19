Быстрые переговоры с Россией могут стать катастрофической ошибкой Трампа, – The Telegraph

Дональд Трамп больше не обещает завершить войну в Украине в первый день своего пребывания на посту, но остается сторонником быстрого прекращения боевых действий. Это может стать большой ошибкой.

Украинская сторона стремится получить преимущество на поле боя перед началом переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Почему быстрые переговоры могут стать ошибкой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский стремится, чтобы в случае прихода Трампа к власти, тот перед началом переговоров с Путиным способствовал восстановлению преимущества Вооруженных сил Украины на поле боя.

Как сообщает издание The Telegraph, украинские чиновники предупреждают, что принуждение Украины к переговорам с Россией без достижения весомых успехов на фронте может привести к серьезным последствиям.

Нам нужно быть в состоянии поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры,

– говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Для изменения ситуации на фронте Украина наносит удары по нефтяной инфраструктуре России и ключевым военным объектам в ее европейской части.

The Telegraph также отмечает, что Трамп стремится к быстрому окончанию войны, в частности из-за желания получить Нобелевскую премию мира. Для достижения этой цели ему придется обеспечить длительный мир для Украины, избежав сценария, который бы привел к капитуляции Киева.

Несмотря на надежды на сильную переговорную позицию, украинские официальные лица не исключают, что при жесткой позиции Трампа переговоры придется вести в условиях, которые не будут идеальными. Конечно, если Путин вообще согласится вести переговоры.