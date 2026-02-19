Украина и Россия достигли "значительного" прогресса в вопросе прекращения огня, – CNN
Двухдневные мирные переговоры в Женеве принесли определенные положительные результаты, в частности в военном направлении. В частности стороны достигли "постепенного, но ощутимого прогресса" в определении механизмов возможного прекращения огня.
Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на осведомленный источник. Так, переговорщикам удалось согласовать ключевые формулировки и объяснения, которые могут стать основой для дальнейших договоренностей.
Какие подробности договоренностей о прекращении огня?
Хотя политическая часть переговоров оставалась "напряженной", военные консультации добавили участникам осторожного оптимизма. Такую оценку ситуации дал и Владимир Зеленский по итогам встреч.
Переговоры между военными с американской стороны вели министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейского командования США генерал Алекс Гринкевич.
Одной из главных задач этого трека было достижение общего понимания базовых терминов для дальнейших политических переговоров. Речь идет, частности, о практических параметрах режима прекращения огня и определения того, что будет считаться его нарушением.
По словам источника, в этом направлении удалось продвинуться, однако окончательное одобрение должны предоставить политические руководители. Ожидается, что новую встречу могут назначить в ближайшие недели.
Как оцениваются успехи на политическом треке переговоров?
В то же время, официальные политические оценки переговоров звучали менее оптимистично. В частности Владимир Зеленский заявил, что результаты пока недостаточны.
Со своей стороны, глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал политические консультации как "сложные, но деловые".