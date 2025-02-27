"Россия не смотрит на мир, как на мир": в ЦПД объяснили, для чего России нужно перемирие

Россия хочет прекращения огня ради паузы. Она хочет продолжить агрессию в будущем.

О подлинных мотивах русского миролюбия рассказали в ЦПД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Зачем на самом деле России перемирие

Россия смотрит на все как на прекращение огня ради паузы, чтобы зализать раны, проводить информационную и политическую дестабилизацию Украины ради дальнейшей военной агрессии снова,

– заявил Коваленко.

Чтобы избежать повторения войны кроме гарантий безопасности, усиление оборонного потенциала Европы за счет американского оружия и украинского ВПК, нужен реальный контроль над российским ВПК, условия сокращения армии России, считают в ЦПД.

Прекращение же огня будет означать прекращение противостояния, но не мир.

"Будет продолжаться когнитивная война, кибервойна, диверсионная деятельность россиян сохранится. Война Украины и России продолжается столетиями– она экзистенциальна. И природа ее решения даже далеко не в ставке на фейковую "оппозицию" калибра Навальной и Яшина. Завершение этого бурления в Европе возможно исключительно целенаправленной и единственной позицией Запада по поддержке национальных групп на территории России с целью создания независимых республик там в будущем, которые определят свой внешнеполитический курс", – говорит Коваленко.

Коваленко отмечает, что демократии в России быть не может, потому что это смерть для спецслужб, которые там укоренились. Спецслужбы сами мимикрируют под оппозицию, таким был у Путин, что выступал когда-то якобы демократом, и Ельцин, что не был действительно демократом так же.