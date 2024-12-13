Перемирие между Украиной и Россией: в NBC назвали дату, когда Трамп планирует достичь соглашения

Команда Дональда Трампа ведет переговоры с Джо Байденом и украинскими официальными лицами о прекращении войны. Заключить соглашение о мире новоизбранный президент США хочет в первый день на посту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC.

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Когда Трамп хочет заключить соглашение о перемирии

Трамп серьезно настроен на то, чтобы достичь перемирия между Украиной и Россией в первый день своего президентства. При этом команда Трампа пока не уведомила Владимира Зеленского о каких-либо планах.

Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы достичь перемирия в первый день,

– заявили источники издания.

В СМИ добавили, что новоизбранный президент обещал прекратить войну между Россией и Украиной еще до своей инаугурации. В то же время сейчас Трамп делает шаги в разных направлениях. Он призывает Россию к миру, но одновременно предполагает, что может сократить военную помощь США для Украины.

Справка. Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

В то же время, как добавляют в СМИ, несмотря на обещания Трампа быстро прекратить войну, остается непонятным, сможет ли он убедить президента России Владимира Путина прекратить боевые действия, поскольку Москва продолжает наступать на Востоке Украины.

Источники NBC также утверждают, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим преемником Майком Уолтцом. Они обсуждали актуальную информацию, но пока не затрагивали стратегию завершения войны или обеспечения перемирия. Один из высокопоставленных сотрудников Белого дома заметил, что такие переговоры позволяют команде Трампа не удивляться любым действиям администрации Байдена по Украине до дня инаугурации нового президента.

В СМИ добавляют, что контакты между Зеленским и Трампом были конструктивными и положительными. Вместе с тем новоизбранный президент понимает, что Украина не является препятствием для достижения мира, только захватническая позиция Путина может вызвать проблемы.

В частности, бывший посол США в Украине считает, что нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на уступки. Также он считает, что цели российского диктатора не изменились и он стремится контролировать Украину.