"Россия передает сигналы через США": Зеленский сделал новое заявление о территориях
Россия настаивает на выводе ВСУ из частично оккупированных областей. Однако Украина ни за что не откажется от своих территорий.
Об этом заявил президент Зеленский в интервью CNN.
Что говорит Зеленский о территориальном вопросе?
Мы, безусловно, не откажемся от украинских территорий, но, конечно, Россия их хочет,
– заявил Зеленский.
По словам президента, Кремль передает это требование через американских посредников.
Россияне требуют, чтобы мы добровольно отступили с территорий, которые они не смогли захватить. Это глупая идея. Это иррационально,
– сказал президент.
Также в интервью Зеленский подчеркнул, что "нельзя решать судьбу Украины без участия самой Украины". "Это было бы несправедливо и не дало бы никакого результата", – добавил политик.
Отдельно он прокомментировал вероятное участие в саммите G20. Глава государства отметил, что приглашения от Дональда Трампа еще не получал.
В то же время ему поступали сигналы, что президент США пригласит его на саммит и инициирует процесс прекращения войны. В случае официального приглашения, Киев готов его поддержать