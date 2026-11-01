"Россия передает сигналы через США": Зеленский сделал новое заявление о территориях

Россия настаивает на выводе ВСУ из частично оккупированных областей. Однако Украина ни за что не откажется от своих территорий.

Об этом заявил президент Зеленский в интервью CNN.

Что говорит Зеленский о территориальном вопросе?

Мы, безусловно, не откажемся от украинских территорий, но, конечно, Россия их хочет,

– заявил Зеленский.

По словам президента, Кремль передает это требование через американских посредников.

Россияне требуют, чтобы мы добровольно отступили с территорий, которые они не смогли захватить. Это глупая идея. Это иррационально,

– сказал президент.

Также в интервью Зеленский подчеркнул, что "нельзя решать судьбу Украины без участия самой Украины". "Это было бы несправедливо и не дало бы никакого результата", – добавил политик.

Отдельно он прокомментировал вероятное участие в саммите G20. Глава государства отметил, что приглашения от Дональда Трампа еще не получал.

В то же время ему поступали сигналы, что президент США пригласит его на саммит и инициирует процесс прекращения войны. В случае официального приглашения, Киев готов его поддержать