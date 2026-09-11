Время покажет, каковы истинные намерения россиян. Об этом в интервью лавтийскому телеканалу заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Чего ожидать от предстоящих переговоров?

Буданов выразил надежду, что в ходе возобновленных переговоров удастся достичь результата.

Генерал отметил, что ведет переговоры с российской стороной еще с 2022 года, поэтому для него такой формат не является новым.

По его словам, именно в рамках переговорного процесса ранее удалось договориться об обмене пленными и о зерновом коридоре.

Он добавил, что не испытывает проблем при общении с россиянами, поскольку большую часть жизни проработал в разведке и профессионально обучался взаимодействию с врагом.

Буданов пояснил, что во время переговоров каждая сторона пытается достичь своих целей. Поэтому основная задача Украины – найти решение, которое позволит достичь необходимого результата.

Буданов подчеркнул, что компромисс между сторонами в конечном итоге нужно найти. По его мнению, именно после достижения такого компромисса можно будет говорить о завершении войны.

Напомним, что 5 – 6 сентября спецпредставители Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – побывали в Киеве и Москве. Так они возобновили переговорный процесс между сторонами по вопросу прекращения войны.

В ближайшее время должна состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, России и США. Ожидается, что на ней будут обсуждаться вопросы энергетического перемирия, экспорта зерна и обмена пленными.