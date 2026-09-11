Час покаже, якими є справжні наміри росіян. Про це в інтерв'ю латвійському мовнику сказав керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Чого очікувати від майбутніх переговорів?

Буданов висловив сподівання, що в оновлених переговорах вдасться дійти до результату.

Генерал зазначив, що веде переговори з російською стороною ще з 2022 року, тому для нього такий формат не є новим.

За його словами, саме в межах переговорного процесу раніше вдалося домовлятися про обміни полоненими та зерновий коридор.

Він додав, що не має проблем під час розмови з росіянами, оскільки більшу частину життя працював у розвідці й професійно навчався взаємодіяти з ворогом.

Буданов пояснив, що під час переговорів кожна сторона намагається досягти власних цілей. Тому основне завдання України – знайти рішення, яке дозволить досягти необхідного результату.

Буданов наголосив, що компроміс між сторонами зрештою потрібно знайти. На його думку, саме після досягнення такого компромісу можна буде говорити про завершення війни.

Нагадаємо, що 5 – 6 вересня спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – побували у Києві та Москві. У такий спосіб вони відновили переговорний процес між сторонами щодо закінчення війни.

Незабаром має відбутися тристороння зустріч за участю України, Росії та США. Очікується, що на ній говоритимуть про енергетичне перемир'я, експорт зерна та обмін полоненими.