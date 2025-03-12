Это большой успех: Кульпа подвел первые итоги переговоров в Джидде
- Украина согласилась прекратить огонь на 30 дней, если на это согласится Россия, а США восстанавливают обмен разведданными и военную помощь, это очень большой успех для нашего государства.
- Петр Кульпа отметил, что время работает в пользу Украины, которая быстрее наращивает производство военной техники, тогда как Россия находится в финансовом "инсульте".
В Саудовской Аравии 11 марта состоялись важные переговоры между командами Украины и США. Наше государство согласилось прекратить огонь на 30 дней, если на это согласится Россия. Штаты немедленно восстанавливают обмен разведданными и военную помощь ВСУ. Это очень большой успех.
Об этом свидетельствуют некоторые моменты относительно переговоров в Джидде. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.
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Россия – в финансовом "инсульте"
Петр Кульпа отметил, что прежде всего время работает в пользу Украины. Нам нужно безопасное небо, чтобы наращивать производство дронов, ракет и так далее. Наше государство делает это гораздо быстрее, чем Россия.
Также Россия находится в финансовом "инсульте". Это предынсультное состояние. Это также очень большой плюс. Если Россия не согласится, тогда она будет виновата. Доступ к разведданным остается на стороне Украины. Поэтому это большой успех,
– сказал он.
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил, что военная помощь от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться.