Россия имела успех на нескольких направлениях фронта: хронология 1175 дня войны

Полномасштабная война продолжается уже более 3 лет. Украинские воины героически сдерживают натиск наступающего врага.

О главных новостях 13 мая: ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене последствия российских атак и новые военные преступления оккупантов, передает 24 Канал.

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