У Зеленского раскрыли, почему Россия снова срывает переговоры
- Россия не ведет реальные переговоры, заявляя об отсутствии продвижений, но пытается поддерживать иллюзию готовности к диалогу.
- Европа должна быть более жесткой в своей позиции, сегодня она не проявляет субъектности, а внимание США сосредоточено на войне на Ближнем Востоке.
В Кремле заявили, что в переговорах нет продвижений в вопросе территорий, однако заверили, что интереса продолжать переговорный процесс Россия якобы не потеряла и держит диалог с США. Россия не хочет раздражать Вашингтон, пытается продолжать делать вид, что в любой момент готова сесть за стол переговоров.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что на самом деле российская сторона сегодня не ведет реальные переговоры.
ЕС не субъектный, а США заняты войной в Иране
По словам Подоляка, война на Ближнем Востоке изменила информационную повестку дня, дипломатические активности, понимание отношений между США и Европой, что такое милитарные дефициты (чего и в каком количестве имеется на складах), а также реалии современной войны, когда относительно дешевый иранский дрон может вывести из строя ценные объекты ОАЭ, в частности НПЗ.
Он рассказал, что были объективные обстоятельства, которые подводили к реалистичному переговорному процессу. Однако сегодня ситуация снова вернулась к состоянию, когда Россия считает, что у нее есть достаточно ресурса для продолжения войны. Он отметил, что позиция Европы должна быть жестче, а Украина должна получить помощь от европейцев в размере 90 миллиардов, ведь это даст ей возможность вести контрвойну.
Она в том числе гарантирует Европе, что не будет начала большой войны у нее. Европа не хочет в этом вопросе проявлять субъектность,
– считает Подоляк.
В то же время Соединенные Штаты сейчас активно приобщены к войне на Ближнем Востоке, их внимание приковано там. Поэтому, по мнению советника ОПУ, Путин считает, что сегодня у него есть окно возможностей.
Говорится о цене на нефть, то, что внимание сконцентрировано на другом. Россия хочет попытаться дожать, при этом позаигрывая с Трампом,
– подытожил Подоляк.
Мирные переговоры: какие заявления звучат?
В МИД Украины высказались о том, что недавние встречи между представителями Украины и США были предметными. Однако из-за позиции российской стороны пока что прогресса в переговорном процессе не наблюдается.
Президент Украины Зеленский в очередной раз подчеркнул, что наше государство взвешенно относится к переговорному треку. Он озвучил, что готов лично встретиться с Путиным, чтобы процесс для достижения мирного соглашения продолжился.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская и российская переговорные группы вроде бы приблизились к соглашению, но подчеркнул, что в нем должны быть учтены интересы России. Он заверил, что Москва продолжает коммуницировать с американской стороной.
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Киев и Москва действительно близки к подписанию мирного соглашения, но отметил, что, что проблемой является неприязнь между президентом Украины Зеленским и главой Кремля Путиным.