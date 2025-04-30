Не санкциями: чем команда Трампа может шантажировать Путина

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Штаты не вводят санкции против России. Новые ограничения закроют дипломатический процесс, а война может продлиться на годы. Скорее всего, Штаты выбрали другой вариант давления на Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что именно таким является видение Трампа относительно того, как вести переговоры с Россией. Пока вообще речь не идет об адских санкциях.

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Как США давят на Россию

Как отметил Фесенко, Соединенные Штаты больше давят на Россию возможностью введения санкций. Они хотят, чтобы диктатор Путин по-хорошему пошел на прекращение огня.

Там прямо говорят, что отмена санкций возможна, если они пойдут договариваться с США о прекращении войны. Но, если Россия будет мешать этому, то Штаты вполне могут ввести санкции,

– сказал Фесенко.

Соединенные Штаты понимают – если они сейчас начнут вводить санкции против России, то это никак не ускорит переговорный процесс. Такие действия его разрушат. Тогда США и Россия вернутся в то враждебное состояние отношений, которое было до этого.

Самое интересное, что диктатор Путин тоже этого не хочет. Он хотел бы достичь полной отмены санкций против России.

США хотят сначала договориться о прекращении войны, а потом все остальное. И бизнес вопросы, и снятие санкций. Путин хочет наоборот. Да еще и пробует заставить Трампа согласиться на российскую логику. Сейчас этот момент дошел до кульминации. Штаты шантажируют Путина прекращением диалога на перспективу. Это те же угрозы по выходу из переговорного процесса,

– отметил Фесенко.

Как это сработает – пока сложно сказать. Вероятно, все же в той или иной форме начнутся переговоры о прекращении огня. Но есть вопрос, удастся ли здесь достичь результата.

Добавим, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас все более оптимистично в контексте переговоров по окончанию войны. Переговоры вокруг урегулирования находятся в самом разгаре.