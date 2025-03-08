"Не уступать главное": какие "красные линии" Украины на переговорах с США в Эр-Рияд

Американская и украинская делегации могут встретиться 11 марта в Саудовской Аравии. Хотя Украина может пойти на уступки и пообещать не вступать в НАТО, но есть несколько вещей, на которые наша страна категорически не должна согласиться.

О них 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы академии Валерий Пекарь, отметив, что речь идет не только об отдаче украинских территорий. Россия пока не планирует садиться за стол переговоров, но точно потребует больше, чем просто оккупацию.

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"Красные линии" Украины на переговорах

По словам преподавателя, США сейчас хотят измениться мировой порядок, который базируется на правилах, договоренностях и ценностях, на такой, что базировался бы на "праве сильного". То есть большие страны делают то, что им заблагорассудится, меньшие – от этого страдают.

Россия же не имеет целью садиться за стол переговоров и идти на уступки. Хотя из-за войны Кремль имеет проблемы с экономикой, они пока не столь масштабны.

В то же время Украину устраивают любые мирные переговоры, которые не будут направлены на капитуляцию нашей страны, ведь Россия видит в ней не только оккупацию украинских территорий.

Наши "красные линии" заключаются в том, чтобы не уменьшать украинскую армию, не уменьшать обороноспособность, не идти на уступки Путину в вопросах украинской политики и информационного пространства. То есть не уступать главным – нашей жизнью,

– подчеркнул он.

Пекарь добавил, что наша страна может пообещать не вступать в НАТО, ведь через несколько лет эти слова уже могут и не иметь значения.

К слову, на переговоры в Эр-Рияд от США прибудут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц. В составе украинской делегации будут руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров.