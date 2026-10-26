"Доверия к Путину нет": в США подтвердили подготовку переговоров с Украиной и Россией

США планируют провести трехсторонние переговоры с целью прекращения войны в Украине. Администрация Трампа уже активно работает над этой инициативой.

Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News, пишет Bloomberg.

Что сказал Джонсон о предстоящих переговорах?

Джонсон заявил, что в течение выходных общался с президентом Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио. По его словам, Рубио сообщил, что США готовятся к трехсторонним переговорам.

США хотят провести трехсторонние переговоры. Они уже на пороге этого,

– сказал он

Спикер добавил, что администрация Трампа делает все возможное, чтобы положить конец конфликту.

В то же время он подчеркнул, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя доверять, поэтому США должны учитывать это, выстраивая отношения с ним.

Ранее отмечалось, что в Абу-Даби готовят трехсторонние переговоры технических групп США, Украины и России.

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает конкретных результатов. Среди возможных договоренностей – энергетическое перемирие, прекращение ударов по морской и зерновой инфраструктуре, обмен всеми пленными или встреча лидеров.

По его словам, ноябрь покажет, действительно ли Россия готова к серьезным переговорам или лишь использует их в политических целях.