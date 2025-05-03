Не впервые получают причины, – Зеленский ответил, почему США начали сомневаться в России

Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров с россиянами США неоднократно получали объяснения, почему Москва не останавливает войну. При этом любые предложения агрессором воспринимаются в штыки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как россияне реагируют на мирные предложения США

По словам Зеленского, он абсолютно уверен, что американская сторона во второй раз получила от России причины не останавливать войну.

Первый раз они сказали, что Украина никогда не пойдет на прекращение огня, потому что украинцы не хотят заканчивать войну, они это начинали. Именно такой тезис был от россиян. Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах. Второе, что они сказали: давайте подписывать с нами, украинцы никогда с вами ничего не подпишут,

– сказал Зеленский.

Президент заметил, что любое предложение, которое исходит не из Кремля, воспринимается россиянами "в штыки". Без сильных санкций и другого давления на Путина, агрессор все так будет воспринимать и в дальнейшем. По словам главы государства, сейчас у россиян достаточно комфортные условия. Однако с экономикой все же не все так хорошо.

"Уиткофф показал предложения (США – 24 Канал), и, понятно, предложения были не восприняты россиянами. Думаю, что он был очень удивлен, потому что от объятий первых встреч и обедов, первых знакомств, я думаю, что он приходит в фазу, когда дальше все будет хуже и хуже", – добавил Зеленский.

Добавим, президент отверг предложение Путина о трехдневном перемирии до 9 мая, назвав его "театральной постановкой". Зеленский настаивает на 30-дневном прекращении огня.