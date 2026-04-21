США в ООН призвали Украину и Россию сесть за стол переговоров

Соединенные Штаты призвали Украину и Россию начать переговоры для достижения устойчивого мира и заявили о готовности и в дальнейшем работать над прекращением войны. Во время заседания ООН Вашингтон также обратился к союзникам Москвы с требованием прекратить поддержку ее военных усилий.

Соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности ООН сделала заместитель постпреда США Тэмми Брюс, передает Укринформ.

Смотрите также "Поздно, Васю, пить боржоми": постпред Украины при ООН резко обратился к российской делегации

Что заявили в США о мирных переговорах?

По ее словам, президент Дональд Трамп после возвращения в должность четко дал понять, что настроен завершить войну, которая приносит "только смерть и разрушение". Вашингтон, как отметила дипломат, продолжает поддерживать достижение мира путем переговоров, чтобы остановить кровопролитие.

Отдельно Брюс затронула гуманитарный аспект войны, призвав Россию вернуть украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены. Она сообщила, что США профинансируют программу на 25 миллионов долларов для содействия их возвращению, подчеркнув, что этот вопрос является важным элементом инициатив первой леди Мелании Трамп.

Вашингтон также отметил необходимость глобальной поддержки мирных инициатив и участия в восстановлении Украины, в частности через инвестиционные механизмы, направленные на обеспечение ее "свободного, мирного и суверенного будущего".

Кроме того, США призвали государства-члены ООН прекратить любую поддержку России в войне. В частности, к Китаю обратились с требованием немедленно остановить поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Также Вашингтон призвал КНДР прекратить передачу боеприпасов и баллистических ракет, а Иран – остановить поставки ударных беспилотников и технологий их производства, отметив, что такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

В то же время американская сторона заявила, что Россия также оказывает военную помощь Ирану, в частности поставляет боевую авиацию, вертолеты и бронетехнику, что может противоречить санкционным ограничениям.

Мы призываем Россию как постоянного члена Совета Безопасности соблюдать его резолюции и призываем обе стороны – Россию и Украину – к переговорам для завершения войны,

– подытожила Брюс.

Важно! Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Россия может согласиться на заморозку конфликта из-за экономических трудностей и неудач на фронте. Производство ракет и дронов в России сокращается из-за дефицита ресурсов, несмотря на заявления о низкой безработице.

Мирные переговоры об окончании войны в Украине: последние новости