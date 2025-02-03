Следует обеспечить Украине как можно более сильную позицию до переговоров, – Стармер

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца. В частности, политики упомянули ситуацию в Украине.

Стармер подчеркнул важность обеспечения Украине сильной позиции в переговорах в ближайшие месяцы, чтобы достичь мира через силу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство Великобритании.

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О чем говорили Стармер и Шольц

Стармер и Шольц согласились, что вторжение России в Украину "подчеркнуло важность масштабирования и координации оборонного производства по всей Европе".

Британский премьер сообщил, что в Стратегическом оборонном обзоре Великобритании будут учтены уроки, вынесенные из российско-украинской войны. А также необходимость реагирования на агрессию Путина и его враждебную деятельность по всей Европе.

Кроме этого, лидеры обсудили прогресс, чтобы был достигнут между Великобританией и Германией за последние месяцы, в частности подписания Trinity House Agreement в сфере обороны и Совместного плана действий по борьбе с нелегальной миграцией.

Политики также обсудили визит Стармера на заседание Совета ЕС и перезагрузку отношений между Британией и Европейским Союзом. Британский премьер заявил, что является преданным укреплению этих отношений для большего роста и более тесных связей в сфере безопасности, которые, как он считает, пойдут на пользу всем сторонам.

Кроме этого, в британском правительстве сообщили, что Стармер проведет переговоры по вопросам обороны и безопасности с европейскими партнерами. В частности, он считает, что Европа должна удвоить свои усилия "по подавлению военной машины Путина", ведь российская экономика уже демонстрирует признаки ослабления.

Вероятно, Стармер будет призывать ближайших союзников Великобритании активизироваться и взять на себя "большее бремя", чтобы обезопасить Европу от разрушений России на континенте.