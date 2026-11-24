Политолог Владимир Фесенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о формировании новых переговорных площадок по вопросу прекращения войны и о попытках России расколоть Европу.

Пока Украина ищет путь к завершению войны, вокруг переговорного процесса формируется все более сложная дипломатическая игра. Россия пытается не только добиться выгодных для себя условий, но и влиять на отношения между Украиной, США и Европой. Кремль выдвигает новые требования, демонстрирует пренебрежение европейскими лидерами и в то же время предлагает идеи, которые на первый взгляд могут казаться шагами к миру.

Однако за дипломатическими инициативами Москвы могут скрываться более масштабные цели – от ослабления единства НАТО и Евросоюза до изменения всей архитектуры безопасности в Европе. В то же время, Россия продолжает давить на Украину военными ударами и рассчитывает использовать внутриполитические проблемы западных стран в собственных интересах.

Сможет ли Кремль навязать Западу свои правила игры, какие риски это создает для Украины и почему формальные договоренности с Кремлем не могут стать надежной гарантией безопасности – читайте в интервью политологу Владимиру Фесенко для 24 Канала.

Какой "новый стол" переговоров вскоре может появиться?

Сейчас в контексте переговоров по завершению российско-украинской войны, как на меня, сложилась такая ситуация с несколькими столами. За одним столом сидят украинцы, европейцы, американцы, за другим столом сидят россияне, украинцы и американцы. И вот за третьим столом, так или иначе, конечно, не главная тема, но они затрагивали ее, я уверен, сидят американцы, китайцы и россияне. Вот это такое разнообразие столов, оно к чему-то сможет привести или нет?

Во-первых, по этому столу, где американцы, китайцы, россияне. Я думаю, что оно не касается направления Украины. Он касается более широкого круга вопросов. И еще вопрос, будет ли этот стол стабильным и надолго?

Встретились три лидера на саммите АТЭС и уже такое возникает, а возможно, это такой прообраз G3, большой тройки. Вот появляется что-то новое, новый формат. Посмотрим, будет ли этот формат. Но чтобы это был стабильный институт, как, например, G20, G7, это же институт…

Это не просто ежегодно встречаются лидеры конкретного количества стран, там встречаются министры финансов, министры иностранных дел, готовятся документы, согласовываются позиции. Вот если такая инфраструктура будет построена для этой большой тройки, тогда что-нибудь новое может возникнуть.

Но по Украине, насколько я понимаю, там пока нет единой позиции. Тема Украины может обсуждаться, но пока это не формат для переговоров о завершении российско-украинской войны. Возможно, в перспективе они могут приобщаться, но пока нет.

Полный разговор с Владимиром Фесенко: смотрите видео

А вот я вам скажу, какой формат неизбежно появится. Это только вопрос времени. Каков дополнительный стол переговоров? Это стол, за которым будут с одной стороны Россия, а с другой стороны либо Европа, либо НАТО .

И к этому идет, это продвигают американцы, россияне там выставляют свои условия, они будут шантажировать европейцев и уже шантажируют, что, мол, хотите присоединиться к прямым переговорам, вы должны пойти на уступки и будут выдвигать требования, которые уже известны, чтобы прекратили или ограничили поставки оружия. Европейцы на это не согласятся.

Также есть требования о выводе войск НАТО к границам 1997 года . На это точно тоже не согласятся европейцы. В НАТО действует принцип консенсуса, как и в Европейском Союзе. Иногда он мешает, но может помочь, потому что страны Балтии, Польша, Румыния, ну и все страны Восточной Европы не заинтересованы в том, чтобы с их территории ушли войска НАТО, потому что для них это гарантия безопасности.

Но, тем не менее, россияне будут шантажировать. Тем не менее, без Европы договариваться даже по условиям завершения русско-украинской войны не получится. Это уже понятно.

Вот вы правильно отметили, что этот стол переговоров, где мы, американцы и европейцы, он существует. Существует, причем, еще с прошлого года. Он так постепенно формировался, шаг за шагом.

Но если мы посмотрим даже с начала года переговоры в Женеве в феврале, еще последний раунд трехсторонки, еще до возобновления этих переговоров, там были европейцы, они приезжали, отдельно раунд переговоров провели с американцами, с нами. Ну и осенью этого года европейцы приезжали в Киев, когда приезжали Виткофф и Кушнер в сентябре, затем Осло, Брюссель в начале ноября и, наконец, в Абу-Даби тоже приезжали. Так что в этом смысле европейцы уже де-факто приобщились к переговорному процессу. Единственное, вот они напрямую не включились.

Почему я говорю, что это будет отдельный стол переговоров? Потому, что с высокой вероятностью россияне вряд ли допустят европейцев к переговорам в трехстороннем формате. Чтобы это превратилось в четырехсторонний формат. Почему? Потому что тогда будет разрушен баланс, который для россиян очень важен.

Формально, что такое "трехсторонка"? Переговоры между воюющими странами, Россией, Украиной и США в качестве посредника. Если в переговорах появляются европейцы, то они союзники Украины. И это для россиян нарушение баланса. Поэтому, я думаю, что вряд ли они согласятся именно на включение европейцев в такие переговоры.

А вот переговоры отдельно с Европой по европейской безопасности, будущей архитектуре европейской безопасности. Возможно, кстати, может быть такой вариант, где европейцы, россияне, американцы, возможно, и мы тоже переговоры о том, чтобы, например, вернуть российский газ и нефть на европейский энергетический рынок.

Это то, чего хотят Виткофф и Кушнер. У них всегда переговоры о мире, но бизнесе. Деньги же нужно зарабатывать на этом. Вот такой вариант, я думаю, вполне возможен. Но эта многостольность переговорного процесса – это особенность нынешнего переговорного процесса. Я думаю, что столов для переговоров станет больше.

Кто будет представлять Европу и почему Россия унижает европейцев

Если этот новый стол, о котором вы говорите, где с одной стороны будут русские, а с другой стороны, если бы альянс НАТО или Европейский Союз, кто их будет представлять?

Очень простой ответ. На самом деле, формат уже почти определен. Сразу отмечу, что эти разговоры, что от Европы должен быть один человек, то, о чем сказал Джаред Кушнер в Абу-Даби, и так за Кушнером по видео Буданов кивает головой, поддерживает, Буданов сам об этом говорил несколько месяцев назад, что желательно, чтобы от европейцев был один. Но это касается переговоров лидеров стран.

А переговоры лидеров нет и неизвестно, когда они будут. Даже эта идея, которая обсуждается с прошлого года, чтобы встретились Трамп, Зеленский и Путин, эта идея так и не реализована, и я пока очень скептически воспринимаю ее перспективу. Теоретически где-то в перспективе такой саммит с участием лидеров. Кстати, там и Китай может быть, если китайцы захотят, почему бы и нет?

Но сегодня более прагматичный и реалистичный формат переговоров – это переговоры уполномоченных делегаций. Мы видим большие делегации, где есть военные, дипломаты, политики и с нашей стороны и со стороны России. И, в принципе, американская сторона тоже так же представлена.

Там немного иначе. Там есть два таких бизнес-политических переговорщика, уполномоченные и доверенные лица Трампа, и еще военный представитель и советники.

А Европа нашла свой сбалансированный формат. Сейчас он немного увеличился. Значит, вот просто обратите внимание, кто был раньше в переговорах от Европы. Советники по национальной безопасности трех стран, так называемая "евротройка": Великобритания, Франция и Германия.

И это еще началось с апреля прошлого года. Вот первые такие попытки были, когда создали коалицию желающих. И там три лидера, вот Великобритания, Франция и Германия. Уже тогда генерал Кит Келлог встречался в конце апреля прошлого года. И периодически потом такие встречи проходили, в частности, в ноябре, в декабре прошлого года. И вот в этом году уже периодически несколько таких встреч происходило.

Поэтому советники по вопросам национальной безопасности трех крупнейших европейских стран со стороны Европейского Союза на переговорах в Осло, Абу-Даби, Брюсселе, представитель Урсула фон дер Ляйен , главы Еврокомиссии, представитель Генсека НАТО есть и добавились еще три человека.

Представитель Италии, советник по национальной безопасности Италии. Он был, правда, в Женеве в феврале. И вот в последних переговорах тоже участвовал. Кто новый – это представитель Польши . Но пока есть только договоренность о том, что Польша будет представлена в переговорах.

Пока не было переговоров, где бы они были, но уже решены как раз в Дублине, когда был Зеленский там и когда из Москвы возвращались Кушнер и Виткофф, договорились, что будет и представитель Польши.

И еще один новый человек появится – представитель руководителя Европейского Совета Антониу Средства. Антониу Кошта, он, по мнению многих европейских лидеров, тоже должен быть вовлечен в переговоры.

Тоже интересная, кстати, ситуация. Нет в этом переговорном процессе Каллас , главы европейской дипломатии, и нет ее представителя. Но это связывают с тем, что россияне категорически против. И она, по мнению части европейских лидеров, имеет слишком жесткую позицию. И некоторые европейские лидеры считают, что это может помешать переговорам. Но для нас важно, чтобы европейцы были в переговорном процессе.

Пока такой формат. Кто-то считает, что слишком много людей, но учли состав делегации с нашей стороны. У нас были такие четыре человека традиционно, официально в переговорном процессе: Умеров, Буданов, Кислица и Арахамия. Они еще с прошлого года. На этот раз Скибицкий еще прибавился.

Дополнительно есть советники, там и представители Генштаба есть и советники, помощники, скажем так, наших основных переговорщиков. И россиян там около десятка, даже чуть больше десятка человек в официальной переговорной делегации.

Поэтому, в принципе, и по количеству и по статусу европейская делегация соответствует статусу других делегаций и их количественным параметрам. И она сбалансирована с точки зрения внутренних интересов. Там есть и представители Европейского Союза, и НАТО, и наиболее влиятельных европейских стран.

Конфигурация логична и красива, но против этого выступает Россия. Она, знаете, так демонстративно свысока к европейцам относится. Как здесь быть?

Я скажу больше. Мединский в Абу-Даби просто пренебрежительно, я бы сказал, унизительно высказался по отношению к европейцам. Это специально, это тактика .

Вот, как я сказал, россияне выдвигают дополнительные требования по участию Европы в переговорах, шантажируют фактически европейцев и немного американцев. И это пренебрежение откровенным – это тоже попытка, знаете, сразу поставить на место, мол, вот видите, как мы к вам относимся, поэтому не питайте иллюзий.

Но все равно, что американцы начинают продвигать участие европейцев в переговорах, это важно. Американцы уже поняли, потому что часть их мирного плана по санкциям, по российским активам невозможно реализовать без европейцев.

Плюс эти их бизнес-идеи по возвращению российского газа на европейский энергетический рынок и так далее. Эти планы процветания, опять же, без европейцев реализовать невозможно.

Еще очень важна идея, вокруг которой много разговоров и противоречий, но тем не менее американцы это рассматривают как часть своего мирного плана. Это перспектива вступления Украины в Европейский Союз. В принципе, для нас это наша стратегическая цель, но американцы рассматривают это как гарантию безопасности для Украины, не НАТО.

Зеленский сказал, что якобы есть идея обмена Донбасса на НАТО, но я честно вам скажу, я всерьез это не воспринимаю. Это так зондаж, как там украинцы будут реагировать, готовы или не готовы вывести свои войска, если предложить какую-нибудь очень привлекательную компенсацию.

А вот как гарантия безопасности они готовы предложить членство в Европейском Союзе. Россияне вроде бы не против. Другое дело, это американцы предлагают, а решать должны европейцы. Это процедура отдельная, сложная процедура. И мы уже видим, что вряд ли эту процедуру будут менять сложную и многоэтапную процедуру.

Тем не менее это тоже часть переговоров и без европейцев решить эту тему невозможно. Так что хорошо, что американцы это понимают и потому активно толкают тему участия Европы в переговорах.

Что касается россиян, они будут выбивать уступку со стороны Европы, но я думаю, что через время согласятся, потому что это просто логично. Без европейцев они тоже не смогут решить целый ряд своих вопросов.

Но все равно сейчас, в ближайшее время я не ожидаю прямого участия европейцев в переговорном процессе. Я думаю, что если это и произойдет, возможно, уже в следующем году максимум возможно.

К примеру, вот будет новый раунд переговоров, мы не знаем, там в Абу-Даби или в Женеве. Что может быть? Переговоры по трехстороннему формату. Европейцы снова приезжают, встречаются с нами, с американцами. То есть они рядом и с ними мы будем консультироваться, американцы тоже.

Но вот за чем следует наблюдать: состоятся ли консультации на полях, не как официальные переговоры, а консультации, встреча, например, представителей российской делегации и представителей Европы. Вот если это произойдет, значит, постепенно будет формироваться тот самый двусторонний трек в отношениях.

Хотя меня немного настораживает, что Кушнер еще в начале ноября предложил, что надо возродить совет Россия-НАТО. То есть еще один возможный трек переговоров – это между НАТО и Россией.

Учитывая вопросы ограничения войск, оружия, военных, вопросов безопасности, в принципе, это логично. Но учитывая весь комплекс вопросов, в том числе экономических, я думаю, что лучший вариант – вот тот, который сейчас есть со стороны Европы. Там в делегации есть и представитель НАТО и представители всех ключевых европейских сил.

Как Кремль манипулирует и выражает ультиматумы

Я вижу у России как минимум два интереса. Первое – это то, о чем вы сказали, например, при посредничестве американцев возобновить поставки нефти и газа России в Европу. Да и второй интерес. Мы видим, как в последнее время Россия фактурно пытается сместить внимание с российско-украинской войны на европейскую безопасность. А как ты будешь говорить об общей европейской безопасности без европейцев? Ну, это ведь нелогично. Вот я вижу два таких момента.

Смотрите, на самом деле их немного больше. Я согласен с вами. Что касается возвращения российского газа и нефти на европейский рынок, это не только интерес России, но и интерес самих американцев, и они это продвигают. Вот бизнес-подход – это их фишка такова, особенность их переговорного подхода.

Но вот по отношению к россиянам, кроме того, что они действительно пытаются расширить этот переговорный формат, я вот сейчас после Абу-Даби окончательно убедился, что идея обсуждения именно будущей архитектуры европейской безопасности, что это идея не просто Кушнера, формально он предложил это, а продвигают именно россияне, потому что они таким образом расширяют .

Вот совершенно согласен. Размывают и отвлекают внимание от темы прекращения огня в Украине. Снова давайте обсуждать такие широкие философские вопросы безопасности, а не то, что нужно сделать сейчас. Это точно есть интерес. Но есть и стратегия.

Тактика переговорного процесса, в частности, заключается в том, что сейчас они пытаются давить через американцев не только на нас. На нас давят там по Донбассу, по некоторым другим вопросам и пытаются принудить нас к односторонним уступкам. Но сейчас такая же тактика по отношению к европейцам.

И снова этот ультиматум 21-го года вспомнили, он возвращается, но уже не просто как идея, а как предмет для переговоров. Россияне так хотят этот отвод НАТО к границам 97-го года. Я абсолютно убежден, что это идея, не имеющая никакой перспективы и европейцы, и НАТО на это не согласятся.

Но, тем не менее, россияне таким образом хотят доминировать в переговорном процессе. Вот это их тактическая цель. Именно по таким темам они демонстрируют, что вы должны играть по нашим правилам. Мы диктуем повестку дня переговоров. Это небезопасно.

И вот в этом смысле мне очень не нравится, что, к сожалению, американцы Виткофф и Кушнер отдают переговорную инициативу россиянам. Axios написали как раз, когда были переговоры в Абу-Даби, затем в Москве, они написали, что якобы Кушнер и Виткофф предложили россиянам подготовить свой договор безопасности.

Слушайте, ну это просто абсурдно и это издевательство. Стране, являющейся главной угрозой для европейской безопасности, им предлагают подготовить проект договора безопасности. На самом деле, по такой нормальной логике американцы как посредник могли бы предложить какой-то свой план.

Вот как они предложили свой мирный план по Украине, точно так же они могли бы предложить, а дальше они его должны точно обсудить и согласовать с европейцами, с нами тоже, но главное – с европейцами, а потом уже предлагать россиянам. А выходит сейчас наоборот.

Это, знаете ли, все равно, что предлагали бы в свое время Гитлеру договор безопасности в Европе. Я так представляю, чтобы он там требовал в этом договоре безопасности.

Но тем не менее, к сожалению, именно такие, на мой взгляд, уступки, а это огромная ошибка, именно они побуждают россиян к ультимативности в переговорном процессе. Вот что мы сейчас видим – именно ультимативный тон.

Ультиматумы были раньше периодически у россиян, но если сравнивать то, что было в начале года, там и в некоторые другие периоды, сейчас, к сожалению, мы видим больше наглости. Вот и выступления Мединского, заявления Ушакова, даже выступления самого Путина и Пескова.

Вот Песков, спикер Путина, тоже очень наглые заявления делает. И, к сожалению, это следствие именно такой уступчивости со стороны американцев. То, что американцы хотят искать мир из-за уступок россиянам. Это огромное заблуждение. И это не приближает нас к миру, а наоборот, я считаю, только усугубляет ситуацию.

Во всяком случае, Кушнер и Виткофф – это бизнесмены, как и Трамп. Также бизнес-подход в переговорном процессе. И для них это, знаете, я так на языке бизнеса скажу, такое фьючерсное соглашение, соглашение на будущее. И потому они считают, что можно играть.

Потом здесь есть и такая, я бы сказал, коварная тактика, очень опасная для нас. Они могут предлагать какие-то варианты, но вопрос, будет ли это реализовано. То есть вот как нам обещают гарантии безопасности, но только после того, как мы согласимся вывести наши войска из Донбасса.

Вот даже эта история, то, что сказал Зеленский, что там якобы американцы предложили рассмотреть вступление в НАТО, сами американцы не решают эту проблему. Там согласие всех нужно. Но опять-таки сначала выведение украинских войск из Донбасса, а затем вступление в НАТО.

А ведь мы знаем, что вступление в НАТО – это тоже процедура. И даже если будет политическое решение, и там на саммите НАТО скажут: "Все, принимаем Украину в НАТО", а дальше как? Напомню, как было со Швецией, когда Турция и Венгрия больше года блокировали вступление. А ведь могут вообще заблокировать. Не дать согласия.

А россияне, тем более, любят такие игры. Вот для них это и отвлечение. Далее, это отдельная игра с американцами. Американцам они показывают конструктивность.

Вот, обратите внимание, какие двойные стандарты. В Москве, когда были Кушнер и Виткофф, Путин им сказал: "Да мы ведь не против диалога. Мы всегда готовы с европейцами к диалогу". Не к переговорам, обратите внимание, а к диалогу, потому что это все же немного разные понятия.

И американцы восприняли это как готовность к участию европейцев в переговорах, о чем и сообщили Зеленскому и европейским лидерам уже в Дублине. А на следующий день Песков выходит и говорит: "Нет, мы еще ничего не решили. У нас есть условия для европейцев. Пусть они продемонстрируют, что они готовы к миру". А что это значит? Древнее российское требование прекратить поставки оружия Украине.

И эта двойственность, она всегда у россиян была. Американцам говорят одно. Они толкуют так, как хотят, а европейцам предъявляют жесткие требования, даже ультиматумы, как и нам.

И эта двойственность, плюс разные хитрые игры со стороны россиян, когда, например, Путин на встрече с Виткоффом и Кушнером поднимает тему Зеленского, поведения Зеленского, что Зеленский якобы оскорбляет Трампа или улыбается над Трампом. На переговорах это не оговаривается. Это, скажем так, неэтично, нарушение классических дипломатических стандартов, но не для Путина .

Путин сознательно это делает, он хочет ссорить Трампа с Зеленским. И это тоже элемент российской тактики.

И обсуждение будущих тем – то, что россияне используют как свою стратегию. Обратите внимание, если мы настаиваем на том, чтобы договариваться по прекращению огня, первый шаг, который нужно сделать в любом случае, а россияне говорят: "Нет, сначала не конь, а телега, надо договориться о всеобъемлющем мирном соглашении". Так о ней можно и не договориться или можно годами вести переговоры. Но россияне на этом настаивают.

Фактически, это с апреля прошлого года. К сожалению, американцы согласились на эту игру. Так что вот эта игра в будущее, она для россиян – это часть их стратегии, это часть принуждения нас к мирному соглашению на российских условиях.

А американцы играют вот в это фьючерсное соглашение. Они тоже думают, что смогут с Путиным договориться именно по таким правилам. И к большому сожалению, здесь это не наша игра. Мы вынуждены здесь подстраиваться к американцам. И здесь, к сожалению, мы играем вторым номером.

Задача минимум для нас – нейтрализовать угрозы, возникающие и со стороны россиян, и со стороны некоторых американских предложений. А вот где проблема – нет четкой стратегии у европейцев.

Европейцы, в принципе, нас поддерживают по условиям завершения войны. Отвергают тоже плохие американские идеи или русские. Но вот четкой стратегии, как дальше быть, какова последовательность действий, в том числе в том, чтобы дожать и россиян к участию Европы в переговорах, такой стратегии у Европы пока нет. И вот в этом, к сожалению, тоже проблема.

Даже китайский фактор можно использовать, потому что Китай говорит публично, что они поддерживают участие Европы в переговорах. Хорошо. Так используйте тогда что-то общее инициируйте с Китаем, я не знаю, там отдельный круглый стол о завершении русско-украинской войны, что-то подобное вместе с Китаем.

Если китайцы поддерживают, попробуйте. И это будет, кстати, и попытка вовлечь и китайцев в эти переговоры. Но европейцы вместо этого выясняют между собой эти отношения.

И это касается не только контактов с Путиным. Вот как обиделись на переговоры Стубба и Стере, президента Финляндии, премьера Норвегии с Путиным. Точно так же, вот я смотрю, все последние годы там Макрон или вот недавно Штайнмайер общается с китайским лидером и тоже это воспринимается с ревностью, а здесь должен быть действительно один голос, не обязательно один субъект, но должен быть один голос.

Ну и просто какие-то общие правила и принципы. Вы можете попеременно общаться с ними, но главное, чтобы это были переговоры, а не общение.

Вот тот же Александр Стубб, он недавно четко сформулировал, что здесь главное, чтобы втянуть Россию в переговоры, чтобы это не было разговора с Путиным. И он четко назвал: "Вот есть шесть направлений, по которым можно вести именно переговоры с россиянами, но нужно настаивать именно на переговорах". И вот я думаю, что это как раз то, что нужно сделать.

И здесь европейцам нужно в конце концов от внутренних ссор перейти к общей единой позиции, единым действиям.

Почему Путин продолжает говорить о мире именно с Трампом

А вы не думаете, что Путин настроен в любом случае при любой конфигурации, при любых условиях продолжать войну? А вот эти все разговоры отвести границы НАТО до 97-го года, всеобъемлющее соглашение о гарантиях безопасности, безопасности в Европе и так далее, это просто такие условия, на которые априори эти стороны не пойдут. То есть Европа и Запад не пойдут на это. И у Путина есть повод сказать: "Ну, вы не идете на эти условия, я продолжаю войну в Украине".

Смотрите, продолжить войну он может и без переговоров на самом деле. Здесь ему, вот когда говорят, что он затягивает время, он играет, не играет, вернее, это его стратегия – война на истощение. Но переговоры – часть этой стратегии .

Другое дело, что для него важное значение имеют переговоры с Трампом и переговоры ради Трампа. Трамп хочет мирного соглашения. Окей, уважаемый Дональд, я обеспечу тебе такие переговоры. Мы согласны на участие в переговорах. Ну, и вот они и происходят. Но при этом Путин не готов договариваться.

Время, как он считает, играет на его стороне. Здесь, к сожалению, это часть российской стратегии. Европейцы, в принципе, тоже считают, что нужно договариваться. Но у Путина здесь, к сожалению, стратегия войны на истощение. Это касается и переговорного процесса тоже.

И он будет даже доволен, если мы, например, выйдем из переговорного процесса, чтобы договариваться только с Трампом. И даже если это не будет договоренности о российско-украинской войне, Путина это тоже устроит. Главное, чтобы были договоренности по бизнесу, там какие геополитические договоренности.

А вот что касается этих требований по европейской безопасности, а вот, мне кажется, все же вопрос принципа для Путина. Для него это важно. Это его, знаете, такое трвки, возможно, помешано отношение, когда он неадекватно воспринимает ситуацию, но он упрямо хочет это реализовать.

И сейчас с точки зрения рационального подхода, возможно, он торгуется, знаете, по более высокой цене, чтобы получить меньше, но очень похоже, что это, знаете, идея фикс у Путина, вот он помешан.

Вот я помню его разговоры с Бушем, это отношение к Украине, отрицание Украины как государства, как нации. А с другой стороны Путин помешан идеей расширения НАТО на Восток. Вот он это считает почти личным оскорблением, хотя он тогда не участвовал в переговорах в 90-е годы, не имеет никакого личного отношения к этому, но тем не менее, вот почему-то эта идея его очень коснулась.

И он хочет это переиграть. Вот как хочет возвращение России к статусу Советского Союза, ко временам холодной войны. Так вот и в отношениях с НАТО эта идея – это идея фикс для Путина. Это какая-нибудь его фишка. Это было раньше, просто в 21 году он четко это сформулировал. Ну и сейчас снова восстановили.

Другое дело, что он ее не реализует, но то, что он постоянно в нее возвращается, к сожалению, демонстрирует, что он зациклен на этом. Знаете, есть в психологии такое понятие акцентируемая изюминка. Ну, проще сказать, зацикленный человек на чем-нибудь. Вот Путин, он зациклен на антиукраинских комплексах и этой идее, что НАТО и Запад его обманули, обманули Россию, и надо сейчас все это переиграть. А переиграть уже не получится.

Как-то давно греческий философ сказал, что в одну и ту же реку дважды войти невозможно. Вот Путин этого чего-то не понимает.

Какую тактику должна выбрать Украина по поводу российского диктатора

Вы говорите, что Путин так или иначе будет продолжать войну, и ему не нужны там какие-либо поводы или оправдания для этого. Но с другой стороны, если бы он полностью отверг идею переговоров, к нему было бы другое отношение. Это могли бы быть и санкции, и усиленная помощь Украине и так далее. А так он вроде бы предлагает какое-то условие, заранее понимая, что это условие не может быть выполнено. И так продолжает эту историю.

Я частично согласен с этим, для него действительно это вопрос тактики, что переговоры демонстрируют, что он готов к миру. Вот Трамп в это верит. Он об этом говорит в Китае и перед этим не раз говорил, что я верит, что Путин хочет мира и участие России в переговорах это якобы подтверждает.

К сожалению, этот тактический прием он срабатывает, во всяком случае, на американцев, на Трампа. На европейцев это меньше влияет. Вот европейцы здесь не очень-то верят Путину. Но я думаю, что все-таки здесь ситуация более сложная.

Вот Путин очень противоречивая фигура, очень противоречивый политический персонаж. Он, с одной стороны, демонстрирует очень сильные политико-психологические деформации, вот я уже упоминал по Украине антиукраинский комплекс, который после 14-го года и особенно там 20-й, 21-й, 22-й год – это уже агрессивный антиукраинский комплекс, который, в частности, привел и к войне против нашей страны.

Кроме того, вот у него обида на Запад. Раньше это был коллективный Запад, ну, сейчас особенная игра с Трампом, США. Поэтому отрицательные комплексы сконцентрированы в Европе.

Это, знаете, как недавно в этих мемуарах, которые сейчас Байден опубликовал, это сравнение Путина с подростком, и образы Путина, вот образы, как у подростка, действительно, знаете, как подросток. Подросток хочет обратить внимание девочки, что он делает? Там дергает за косы, оскорбляет, чтобы обратить на себя внимание.

Вот у Путина, если посмотреть его заявления, он постоянно вспоминает, как его бросил Запад. Образы на Запад есть, но это попытка договариваться тоже.

Вот я думаю, что он хочет договариваться. И поэтому это стремление к переговорам, в частности в широкой рамке безопасности переговоров с США, я думаю, что с Европой он тоже хочет переговоров, но переговоров на своих условиях.

И вот то, что в свое время Минские переговоры он готов играть в переговорную игру. Мне кажется, что Путин, как и Трамп, тоже считает себя гением переговоров. Ну, просто Трамп любит публично кичиться такими вещами, а Путин публично об этом не говорит. Все же КГБшная школа срабатывает, но считает, что он умеет манипулировать другими.

Вот Трампом он точно манипулирует периодически. Это очень заметно. И, к сожалению, иногда это срабатывает в российских интересах. И мы с этим уже не раз сталкивались.

Он считает, что он может манипулировать европейцами. Опять-таки, это очень специфическая манипуляция, все эти разговоры об истории и так далее. Но, тем не менее, он, я думаю, хочет переговоров. Другое дело – переговоры на своих условиях.

И здесь подходим к очень сложной теме. Если же начинать переговоры с Путиным, а эта тема уже обсуждается именно с Путиным, я не говорю там переговоры с Россией, а вот именно с Путиным, здесь нужно продумать тщательно и стратегию, и тактику таких переговоров. Даже, я бы сказал, психологический контекст этих переговоров.

Нужна, я это называю, знаете ли, не просто классические переговоры, а переговоры, в которых должна быть, я бы сказал, психотерапевтическая составляющая. Потому что Путина параллельно в процессе этих переговоров немного нужно лечить, надо вот компенсировать эти комплексы.

Ну, в частности, прием, который известен. Он хочет выразить все свои обиды. Пусть выскажет. Это первая часть переговоров. Затем его постепенно следует переключить на обсуждение реальных практических вещей.

У него все же есть определенная рациональность. Я не склонен думать, ну, очень популярна у нас мысль, что он совсем помешан, что он никогда не закончит войну. Мне кажется, что определенная рациональность все же у него есть.

И часть его окружения точно понимает, что эта война уже нанесла много вреда России и проблем для России становится все больше. И вот если будет сочетание и договоренности с Трампом, это сейчас главный фактор, он хочет договариваться с Трампом, дальше понимание того, что из войны надо выходить, вот если топливный кризис, который вновь может восстановиться в России, он станет мощнее, он может хотя бы частично парализовать топливный сектор России, это будет, я думаю, очень сильный фактор.

Плюс желание договариваться с европейцами, все эти прихоти Путина и так далее. То есть, если все это будет совмещено, тогда шанс есть.

Другое дело. Ну, я так условно называю. Нужен новый Киссинджер. Человек, который смог бы продемонстрировать переговорное искусство, который мог бы договариваться со всеми. К сожалению, Виткофф и Кушнер не тянут здесь и в помине. Это, знаете, уровень начальной школы плюс больше бизнес.

А здесь не дипломаты. Ну есть все же у Кушнера немного больший опыт, но опыт переговоров на Ближнем Востоке, где бизнес-составляющая, она всегда тоже присутствовала. А с Путиным бизнес – это обман. Он может быть частью переговоров, но манипулятивный со стороны Путина. А они этого не понимают.

У меня есть определенные надежды на Александра Стубба. Он очень сильный дипломат. У него мощный дипломатический опыт. Он такая сдержанная фигура, ну, финны это не совсем скандинавы, так чисто географически, но тем не менее, вот такой, знаете ли, все-таки нордический характер, сдержанный, менее эмоциональный. Он умеет договариваться с Трампом. Вот многие это признали. Посмотрим. Вот, может быть, он может быть таким переговорщиком и с Путиным. Может, в дуэте с Ценой, не знаю.

Это если о переговорах на уровне лидеров, но, тем не менее, я думаю, готовиться к этому надо, потому что Путина как-то нужно тоже обрабатывать, его тоже нужно вовлечь именно в рациональные переговоры.

Но сначала вот эти технические переговоры, к которым многие относятся с пренебрежением, у нас там считают, что это все или затягивание времени, они не имеют значения. Я так не считаю.

Даже обсуждение технических аспектов прекращения огня, то, что было еще в начале года, не имеет значения. Дальше, вот конкретные вещи, вот как история с Олешками, 5 дней прекращения огня, это хорошо. Это уже положительный пример. Плацдарм на будущее

Такие вещи можно использовать, если удастся втянуть. Я думаю, что сразу это не получится, но над этим нужно работать. Вовлечь россиян в переговоры о морском перемирии, энергетическом перемирии.

Вот если такие переговоры начнутся хотя бы там через несколько месяцев, это будет первым признаком того, что переговорная ситуация может изменяться. Это не будет гарантировать перспективу прекращения войны, но без такой поэтапности я не вижу дальнейшего развития переговорного процесса.

Не будет ситуации, когда Россия вдруг согласится на переговоры о прекращении войны. Вот, скорее, идет эскалация. Сначала должна быть определенная деэскалация, и вот эта комплексность должна быть. Ну и вот опять-таки кто должен продемонстрировать дипломатическое искусство, дипломатическое мастерство. Пока, к сожалению, столь сильного, мощного переговорщика мы не видим.

Какой подлый план против Украины хочет воплотить Москва "руками" Европы

Сейчас складывается такая ситуация, что самая большая палка, которую вставляют Путину в колеса этого велосипеда под названием российская агрессия, это Европа, которая помогает нам и оружием, и финансово. И будем откровенны, без этой помощи мы вряд ли могли бы так успешно воевать с Россией. Как Путин будет решать вопрос в дальнейшем с Европой?

Ну, я бы не просто назвал это палкой, по моему мнению, сейчас действительно Европа, как бы там мы ни критиковали их за определенные проблемы, но это главный предохранитель, предохранитель дальнейшего развития российской агрессии.

И для нас это сейчас главный партнер, главный союзник, действительно для нас определяющий в нынешней ситуации, учитывая особенности администрации Трампа.

Извините, раньше стратегическим союзником называли Соединенные Штаты, теперь это Европа?

Ну, у нас со Штатами сейчас остатки стратегического партнерства, но нам это нужно сохранять, потому что у перспективы есть шанс восстановить.

А вот Европа, да, это сейчас для нас наиболее важный фактор и в поддержке нашей против России, и даже в переговорном процессе тоже. Потому что участие европейцев, даже такое ограниченное, как сейчас в переговорах, оно усиливает наши переговорные позиции.

И мы знаем, что мы можем полагаться на европейцев. И американцы, и даже россияне это тоже понимают. Если бы мы были один на один в переговорах, ну, нам бы было гораздо хуже.

Что Путин может делать, на что рассчитывает. К сожалению, здесь тоже есть у россиян стратегия, к большому сожалению. Вот смотрите, что сейчас происходит удары по Киеву, по украинской энергетике, явно это направлено на то, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу в столице Украины и в крупнейших украинских городах.

Это и Киев, Днепр, сейчас Запорожье, Харьков как минимум, а на самом деле там список можно продолжать: Сумы, тот же Херсон и так далее, Одесса. Хотят спровоцировать гуманитарную катастрофу. И это для того, чтобы сломить нас изнутри и принудить к переговорам на российских условиях. Это одна цель.

А другая цель, если гуманитарная катастрофа в крупнейших украинских городах, может спровоцировать новую волну миграции в Европу. И расчет на это точно у россиян есть. Европейцы, кстати, тоже уже начинают это понимать и на всякий случай анализируют эту проблему, этот вызов. И Путин надеется, если в эту зиму снова там сотни тысяч, а желательно для него несколько миллионов украинцев уехали в Европу спасаться от катастрофы, когда нет и отопления, и электричества, это, безусловно, повлияет на внутриевропейскую ситуацию.

Там и так сейчас есть тренд усиления позиций правых, крайне правых политических сил. А у этих сил одна из главных позиций – антимигрантские настроения. И здесь как раз совпадает, потому что они будут направлены не просто против новых мигрантов. Эти мигранты – украинцы.

И здесь даже такие условно умеренные позиции, как у Марин Ле Пен, здесь же не просто антимигрантские настроения, здесь еще национальный экономический эгоизм, условно говоря, "европейский трампизм". Деньги должны оставаться в стране. Не нужно выбрасывать их в поддержку войны в чужой стране. Это не наша война, у нас куча своих проблем, дефицит бюджета.

И потому вот как раз предпосылки и формирование антиукраинских настроений в Европе, их усиление хотя бы у части наших партнеров, чтобы достичь прекращения помощи Украине, как и в Штатах. Чтобы не только Штаты, но, например, Франция тоже прекратили нам и финансовую поддержку, и оказание нам оружия. Продажа оружия, да, но за деньги.

И поэтому Путин в этой стратегии делает ставку не только на эту зиму и разрушение украинской энергетики, и нашей экономики в эту зиму. Еще одна часть стратегии, это уже на следующий год, он будет ждать выборов во Франции.

Это для него очень важно, когда говорят, я тоже с этим соглашаюсь, что возможно следующее переговорное окно, реальное окно, возникнет после завершения зимы. Если Путин понял, что не сработала его стратегия сломать нас зимой, ну, тогда, значит, нужно как-то договариваться.

Но в апреле первый тур президентских выборов во Франции, в начале мая второй тур. И потому Путин может ждать еще завершения этих выборов. Как это отразится на ситуации в Европе? Не заблокирует ли Марин Ле Пен европейскую помощь Украине?

Здесь же ставка делается не только на то, что Франция прекратит поддержку Украины. Путин хочет, чтобы Марин Ле Пен заблокировала помощь Украине в рамках всего Европейского Союза. Это небезопасно.

Но я смотрю, что сейчас этот план понимают и в Брюсселе, и в Берлине. Готовятся к нейтрализации этого плана. Ну, и наши тоже трудятся.

В принципе, контакты с Марином Ле Пен есть. Если состоится встреча Зеленского, здесь правда такая тоже определенная двойственность и риски определены для нас, потому что для Марин Ле Пен встреча с Зеленским должна продемонстрировать, что она будущий президент Франции, которую уже признают, что с ней уже договариваются еще до победы на выборах.

Вот в чем смысл. Нам просто нужно установить с ней контакты, убедить, что мы не враги, мы признаем ее, готовы с ней договариваться, но не стоит помогать ей на предстоящих президентских выборах.

Так что здесь тоже есть сугубо тактические моменты, которые надо учитывать. Определенный, скажем так, баланс нужен, чтобы мы не вмешивались в выборы во Франции, не помогли чисто психологически и политически Марин Ле Пен. И вместе с тем работу с ней нужно вести.

Вот как в свое время нам удалось наладить хорошие отношения с Мэлони, как ее боялись тоже в свое время, но ничего, договорились. Точно так же были риски в Нидерландах, тоже удалось там нейтрализовать, потому даже с крайне правыми нужно работать.

Но в России вот ставка, самая большая ставка именно на Францию, на французские выборы в следующем году. Ну и в целом вот на эту правую волну. И они хотят из-за новой волны украинской миграции зимой повлиять на внутриполитическую ситуацию в Европе.

Почему пакты о ненападении не будут работать

Инициатива российской стороны подписать отдельные пакты о ненападении с отдельными странами Европы. Ну это же полностью укладывается в этот принцип разделяй и властвуй. Возможно ли здесь еще есть что-нибудь?

Пока россияне это сформулировали не прямо. Это один из представителей российского МИДа об этом сказал на конференции в Москве. Пока это не официально российская позиция, но это зондаж, как европейцы это воспринимают.

Но я в этом контексте обратил внимание на мировой опыт, исторический опыт, пакты о ненападении, потому что это ответ. Это было уже. У кого было? У Гитлера. Мы все помним о пакт Молотова-Риббентропа , 39-й год. А до этого 32-й год с Польшей.

И потом тоже вот и что случилось, что помогло это полякам? К сожалению, нет. Я думаю, что современные европейские лидеры тоже понимают это.

Знаете, форматы из прошлого не работают. Точно так же нужно и экспертам, и дипломатам развенчивать тему, которая тоже уже давно, что называется, и морально, и политически себя дискредитировала. Я имею в виду так называемый нейтральный статус. И опыт Первой, Второй мировой войны он показал: это не работает.

Страна-агрессор легко нарушает этот нейтральный статус, если ей это нужно. И потому и у нас есть опыт. 14 год мы формально были внеблоковым государством со времен Януковича. У нас был закон об основах внешней политики. И что? Но плевала Россия на это, как плевала и на большой договор между Украиной и Россией, где Крым был признан украинским и украинские границы были признаны. Россия из-за этого все переступает.

Поэтому эти бумажные, формальные юридические гарантии со стороны России, они ничего не стоят, к большому сожалению.

Это не значит, что не нужно вообще не вести никаких переговоров с Россией, не заключать никаких соглашений с Россией. Нет, я бы больше упор делал на другое. Не эти пакты о ненападении, а рано или поздно в контексте как раз и вопросов европейской безопасности, и условий завершения российско-украинской войны, я думаю, что возобновятся переговоры об ограничениях и войск, и оружия, причем разного оружия.

Речь идет и об обычном оружии, и о ракетах средней дальности, и о стратегическом оружии в Европе. Это актуально. Это нужно будет обсуждать.

Вместо переговоров об отводе войск НАТО, причем Россия в обмен предлагает сокращение, не прекращение присутствия военного в Калининграде, Калининградской области, а сокращение. А в обмен, чтобы НАТО отошло по всему периметру границ России со странами НАТО, это как-то неравномерно и неадекватно.

Но вот начинать переговоры о таком взаимном сокращении, как это было в свое время во времена перестройки, потом 90-е годы, в принципе, это нормально. Кстати, нам тоже придется такие же переговоры вести с россиянами, потому что так или иначе нужно будет договариваться о поэтапном сокращении войск в зоне конфликта.

И, ну, я понимаю, есть наша пока официальная позиция, там 800 тысяч нашего войска и так далее, но это как начальный пункт переговоров. Денег у нас не хватит на столь большую армию на содержание.

Но для нас важно сохранять обороноспособность. И здесь нашим просто нужно определиться, Генштабу, государственному руководству, какая численность армии для нас будет оптимальной. Сейчас уже не численность войска решает оружие. Оружие и ресурс в целом, не только человеческий, но все равно мы достаточно большая страна и поэтому там 400 – 500 тысяч нам нужно просто определить, какой минимум обязателен должен быть. И мы здесь за эту красную линию не можем переступать.

Главное в отношении оружия нам нужно сохранить право на ракетное оружие, мощную систему ПВО и так далее, дроны. Вот здесь переговоры могут быть, но так или иначе будет нужно и для нас, и для России поэтапная демобилизация. Это важно.

И в принципе, вот почему и с Европой такие переговоры могут быть, потому что есть, например, проблема ядерного оружия на территории Беларуси. Это же угроза не только для нас, для Европы тоже. Для Польши, стран Балтии.

Вот по таким вопросам я думаю, что переговоры вполне вероятны и в принципе такие переговоры имеют смысл, потому что здесь механизмы контроля, вывода тех или иных видов оружия. Это будет сложно. Я здесь не ожидаю каких-либо быстрых результатов, но это лучше, чем эти пресловутые пакты о ненападении, не имеющие никакого значения и точно не являющиеся какой-то реальной гарантией безопасности.

Если чисто теоретически рассуждать об этих пактах, чего Россия пыталась бы добиться благодаря этому? Вот представим, что она подписывает этот пакт с условной Словакией, Венгрией, Болгарией и так далее. И вот что происходит дальше? Они же члены НАТО. И когда, например, Россия атакует другого члена НАТО, эти говорят: "Нет, смотрите, у нас есть пакт о ненападении". Как это работает в их голове?

Вот, кстати, среди тех предложений, там же не только пакт о ненападении предлагался как вариант гарантии безопасности. Там россияне обвиняли идею, вот как говорят: "А вот как у нас с Ираном, давайте договоримся о том, что обе стороны, неважно там на уровне двусторонних отношений или там вместе с НАТО, договариваемся, что мы не нападаем на страну, если возникает конфликт с другой страной". То есть вы не вмешиваетесь в этот конфликт.

Очевидно, если новая война, например между Россией и Украиной, а у европейцев есть договор о невмешательстве в конфликт, это отвечает российским интересам. И россияне это отлично понимают. Поэтому здесь тоже коварство российской дипломатии, поэтому это точно не сработает. Но почему Россия обвиняет такие идеи? Они хотят расколоть и НАТО, и Европейский Союз внутри.

Они видят слабые звенья некоторых европейских лидеров, желающих по разным причинам договариваться с Москвой, хотят легитимизировать возобновление хороших отношений с Москвой. Мы это видим у нынешнего болгарского руководства, Фицо в Словакии и так далее.

А другие будут смотреть, потому что, в принципе, большинство других европейских лидеров они сейчас понимают токсичность Москвы. Но если будут созданы прецеденты и на этом можно будет зарабатывать, ну тогда, к сожалению, количество таких стран может увеличиться. Москва же сознательно играет на расколе.

И раньше это были единичные такие ссыльные казачки, условно говоря, типа Орбана или Фицо внутри ЕС и НАТО, но они рассчитывают на то, что таких может стать больше. И для них этот формат двусторонних договоренностей, договоров безопасности, именно двусторонних, не только договоренности в целом с НАТО или с Европейским Союзом, а договоренности с отдельными странами.

Так они хотят, в частности, если получится, потенциально заблокировать пятую статью НАТО, потому что одна отдельная страна может сказать: "А у нас договоренности с Москвой", и поэтому мы не хотим воевать, мы не хотим вмешиваться и так далее. Это не наша война и так далее.

Так что в этом смысле, к сожалению, тоже Россия играет такую "многоходовку". Они обвиняют такие вроде бы миротворческие идеи, причем в стиле классической дипломатии, такое же уже было в истории.

А на самом деле, знаете, как когда-то уже непопулярный классик сказал: "Ну, вроде бы все хорошо и хорошо, а по сути издевательство". Вот так играет Россия, такая коварная российская дипломатия .

Знаете, вообще вот и происходящие сейчас переговоры я имею в виду переговоры в трехстороннем формате, ну, и то, что Россия предлагает, в частности, через американцев, предлагает европейцам, я это называю дипломатической гибридной войной. Это тоже гибридная война, только в дипломатическом формате.