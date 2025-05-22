Без этого война не закончится: Свитан спрогнозировал, сколько могут продолжаться боевые действия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нет признаков того, что война может закончиться в ближайшее время. Зато в Соединенных Штатах отмечают, что следующие недели будут решающими.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что сразу было очевидно, что война не перейдет в какую-то другую фазу. Для такого большого фронта трудно представить формат замораживания конфликта.

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Как может закончиться война

Протяженность фронта 1500 километров. С каждой стороны стоят более 600 тысяч военных. Остановить такие масштабные бои в короткое время – нереально. Это станет возможным, только когда Украина дойдет до границ 1991 года.

"Я полностью согласен с Мерцом. Он правильно и грамотно артикулирует свои мысли. Он работал на производстве оружия, поэтому прекрасно понимает, что и для каких нужд изготавливают. А планирование уже связано с базовым военным образованием", – подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что немецкий канцлер знает, что война продлится еще 3 – 4 года. Это если Украина будет получать полную поддержку со стороны США и Европы. Без Америки еще 5 – 7 лет придется разваливать Россию.

Война не закончится пока мы этого не сделаем (не развалим Россию – 24 Канал). Так когда-то было с Советским Союзом 34 года назад. Другого способа просто нет. Мерц об этом четко говорит. Он один из немногих европейских политиков, которые правильно мыслят,

– подчеркнул Свитан.

Немцы очень хорошо умеют просчитывать, а война – это всегда математика.

К слову, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что первым шагом для урегулирования войны должен стать анонсированный большой обмен пленными. Далее с Россией согласуют место и время для новой встречи.