Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що зразу було очевидно, що війна не перейде в якусь іншу фазу. Для такого великого фронту важко уявити формат замороження конфлікту.

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Як може закінчитися війна

Протяжність фронту 1500 кілометрів. З кожної сторони стоять понад 600 тисяч військових. Зупинити такі масштабні бої у короткий час – нереально. Це стане можливим, тільки коли Україна дійде до кордонів 1991 року.

"Я повністю згідний з Мерцом. Він правильно та грамотно артикулює свої думки. Він працював на виробництві зброї, тому прекрасно розуміє, що та для яких потреб виготовляють. А планування вже пов'язане з базовою військовою освітою", – підкреслив Роман Світан.

Він додав, що німецький канцлер знає, що війна триватиме ще 3 – 4 роки. Це якщо Україна отримуватиме повну підтримку з боку США та Європи. Без Америки ще 5 – 7 років доведеться розвалювати Росію.

Війна не закінчиться поки ми цього не зробимо(не розвалимо Росію – 24 Канал). Так колись було з Радянським Союзом 34 роки тому. Іншого способу просто немає. Мерц про це чітко каже. Він один з небагатьох європейських політиків, які правильно мислять,

– наголосив Світан.

Німці дуже добре вміють прораховувати, а війна – це завжди математика.

До слова, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що першим кроком для врегулювання війни має стати анонсований великий обмін полоненими. Далі з Росією узгодять місце та час для нової зустрічі.