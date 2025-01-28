Трамп фиксирует неудачи Путина: какую игру взамен пытается вести Кремль

В Кремле ждут сигнала от Вашингтона и заявили о готовности вести равноправный диалог с США. Будущие переговоры в определенной степени будут представлять собой психологический поединок.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что и российский диктатор Путин, и новый лидер США Трамп относятся к управленцам персоналистской системы власти.

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Для чего Москва делает вид, что все идет по плану?

В окружении Путина, со слов российского политтехнолога, считают, что не должны сейчас суетиться, ведь свою позицию уже не раз объявили, как и перечень своих требований.

Там думают так: их армия наступает, одерживает победу, а если кто-то хочет что-то изменить – то должны прийти и их выслушают. Россия максимально пытается укрепить свои переговорные позиции. Это логично,

– отметил Галлямов.

Российский политтехнолог отметил, что в ситуации, в которой оказалась Россия, Кремль считает нужным делать вид, как будто все хорошо, по плану и ничего менять не надо. Однако, если кто-то захочет изменений, то должен попытаться убедить в их необходимости Путина. Такое мышление и поведение, по словам Галлямова – это часть психологической войны.

Трамп стремится "снять" с Путина образ царя

Любые переговоры, как отметил российский политтехнолог – это психология, но в ситуации с двумя представителями персоналистского типа управления (Трампом и Путиным) институты вообще не имеют значения, а важно то, что в их головах.

Эти переговоры – это "голая" психология,

– озвучил Галлямов.

Позиции российского диктатора очень слабые и Трамп на это указывает, пытаясь сделать Путина уязвимым, ослабить его стартовую позицию перед переговорами.

Он озвучивает, что российская экономика скоро рухнет; что у Путина не осталось ресурсов, чтобы спасти своего друга Асада и ему пришлось его "слить". Трамп фиксирует неудачи Путина, пытаясь вывести его из состояния царя,

– подытожил Галлямов.

Напомним, 47-й президент США Трамп выдвинул ультиматум Путину, чтобы тот согласился сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия. Если он от этого откажется, новый лидер Соединенных Штатов введет высокие налоги и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

Заметьте, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что Трампу в значительной степени осуществлять давление на Россию перед переговорами помог бывший президент США Байден. Он в конце каденции ввел против нефтегазового сектора России санкции. Клочок убежден, что дополнительными ограничениями Путина можно будет дожать и тогда перед ним будет стоять выбор.