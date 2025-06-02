Встреча Украины и России в Стамбуле состоится: в ОП рассказали детали

2 июня в Стамбуле запланирована встреча украинской и российской сторон. У Зеленского подтвердили, что она состоится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко в эфире телемарафона. К слову, российская делегация уже прибыла в Турцию.

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Неизвестно, что Россия будет требовать на переговорах

Лещенко рассказал, что делегацию Украины будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров.

Обратите внимание. Президент Зеленский вечером 1 июня внес изменения в состав украинской делегации. Он исключил Алексея Маловацкого, а взамен добавил Юрия Ковбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина.

От России тот же состав, который вызывает много вопросов относительно способности самостоятельно принимать решения, во главе с Мединским,

– добавил советник руководителя ОП.

Он отметил, что пока известно "полный ноль информации", что Россия будет требовать или предлагать на второй встрече в Стамбуле.

"Это уникальный случай, когда на переговоры сторона, которая едет, не сообщает, каким образом будет коммуницировать о своем пребывании там и каким является видение... То есть, они не имеют публично предъявленной позиции, чтобы ее проанализировать", – сказал Лещенко и заметил, что переговоры так не ведутся, потому что это означает, что они могут быть бессодержательными.

Если и разговор будет успешным, но это не меняет того факта, что Россия не желает прекращать войну. Она даже за сутки до переговоров еще не показала свой "меморандум".

Почему они этого не делают? Можем предполагать, потому что в этом меморандуме нет ничего нового, что показывало бы их готовность прекращать войну,

– пояснил советник руководителя ОП.

Требования Украины на переговорах неизменны

Он напомнил, что Украина на этих переговорах неизменно будет требовать прекращения огня на земле, в небе и на море, а также, чтобы это мониторили западные партнеры. Кроме того, Украина будет стремиться к возвращению украинских детей и пленных.

Он назвал это "базовыми начальными пунктами", которые демонстрируют, что другая сторона также готова к мирному диалогу.

"Если она не отдает детей, тогда почему? Тогда получается, что она за счет детей хочет улучшить свою переговорную позицию. Получается, что дети для них это просто щит, которым они прикрываются на этих переговорах", – заметил Лещенко.

Запад может отправить своих представителей на переговоры

Лещенко также сообщил, что украинские партнеры могут отправить своих делегатов на эти переговоры.

В частности, ранее о готовности заявляли США, но "эта информация не является ... супер актуальной". Все потому, что ситуация может измениться в любой момент.

По состоянию на сейчас нет окончательного списка участников, но то, что партнеры могут там появиться, то это ожидание, которое из медиа вытекает. То есть, это проговаривалось в публичных коммуникациях стран, но они сами решат, кого направят и в каком составе, в каком формате эти встречи состоятся,

– добавил Лещенко.