Кротевич объяснил, чем Украина не имеет права уступать в переговорах с Россией

Недавний опрос socis показал, что 50% украинцев склоняются к компромиссному решению по прекращению войны. Однако ни в коем случае нельзя уступать России по вопросу демилитаризации.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на подполковника ВСУ, эксначальника штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в интервью Bihus.Info.

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Чем Украина нельзя уступать во время переговоров

Кротевич отметил, что именно ситуация на фронте решает, чем Украина может уступить в ходе переговоров.

Если у нас есть какие-то подразделения в резерве, если мы встанем в стратегическую оборону, хотя это довольно философское понимание. Если мы закрепимся на этих рубежах, где мы сейчас находимся, тогда мы можем чем-нибудь торговаться. Если мы отступаем, отступаем, отступаем, то здесь нужно политическому руководству решать, чем мы можем уступить, чем нет,

– объяснил он.

В то же время Кротевич отметил, что Украина точно не должна идти на продвижение России в вопросе демилитаризации, сокращение войска, или чего-то подобного.

"Но на это все нужно смотреть фактически, ведь то, что прописано на бумаге, сейчас вообще никому не важно. То, что прописано на бумаге, то, что говорится в интервью, тем же Трампом, или кем-либо– это все неважно", – добавил Кротевич.

Он также отметил, что Трамп изменил ситуацию в мире на "право сильного", где можно делать все, что угодно, если ты "сильнее".