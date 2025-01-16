Это не компромисс, в ОП жестко отреагировали на заявления будущего госсекретаря США о мире

Будущий госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина не сможет отвоевать все свои территории, Россия и наша страна должны пойти на компромиссы для завершения войны. Однако в таком случае страна-агрессор только получит победу во всех сферах.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что на переговорах Кремль будет только повышать ставки. Украина же должна напоминать о настоящем методе разговора с Россией.

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Почему такой компромисс не будет действенным

Советник главы Офиса Президента отметил, что по заявлению Рубио понятно, что компромиссом для Украины будет отказ от территорий. В то же время непонятно, что станет компромиссом для России.

Условно, Россия захватила 17% территории и должна согласиться, что больше захватывать не будет. То есть получила прибыль с войны. Очень странный компромисс,

– подчеркнул он.

Если такая ситуация произойдет, Россия получит условную победу, вернется к глобальному политическому процессу и не будет выплачивать репарации. Кроме того, страна-агрессор получит определенные доходы и сможет удержать свою авторитарную модель государственности, построенную на экспансии.

Россия сможет продолжать атаковать Украину или масштабировать атаку на Северную и Восточную Европу. Почему тогда это компромисс? Это не компромисс,

– подчеркнул Подоляк.

Более того, за столом переговоров Владимир Путин может "пообещать", что больше не будет нападать, но скажет, что Кремль хочет гарантии безопасности – подвинуть базы НАТО глубоко в Европу и буферную зону на территории Украины.

Заметьте! Ранее Советник главы Офиса Президента отметил, что пока мирные переговоры не могут состояться. Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну.

Подоляк добавил, что украинцам нужно спокойно реагировать на любые публичные заявления или сценарии финала войны. Украине стоит настаивать, что единственный инструмент работы с Россией – это инструмент принуждения, в частности, говорится об ударах по территории страны-агрессора.