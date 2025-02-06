У Трампа хотят учесть позиции всех сторон для урегулирования войны в Украине

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования войны в Украине необходимо понять позицию всех сторон. Сразу после этого можно искать компромиссы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в интервью Fox News.

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Что хотят учесть у Трампа перед началом переговоров

Кэллог отметил необходимость учета позиций всех сторон для урегулирования войны в Украине.

Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, нужно убедиться, что вы понимаете позицию каждого участника процесса. Как только мы проведем эти дискуссии с глазу на глаз, тогда вы действительно сможете работать ... над уступками,

– отметил спецпредставитель Трампа.

В то же время Келлог не прокомментировал, какие уступки могут предложить Украине для прекращения войны, а также не уточнил, идет ли речь об отказе от вступления в НАТО. Впрочем, он отметил, что именно этот вопрос частично способствовал его решению посетить Европу на следующей неделе.

Напомним, что спецпредставитель США планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14 – 16 февраля. Там он встретится с мировыми лидерами для обсуждения войны России против Украины.