Сейчас от Дональда Трампа не поступало никаких конкретных мирных инициатив по Украине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".
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Почему Трамп не имеет конкретных мирных предложений для Украины
По данным источников журналистов, пока нет подтверждения относительно предметных предложений или официальных обращений к Киеву с его стороны или от членов его команды.
Различные "мирные планы", появляющиеся в медиа, скорее всего, являются результатом внутренних политических споров в среде окружения Трампа, которые продолжаются еще до его выборов. Некоторые публикации и комментарии, в частности в соцсетях от Илона Маска и сына Трампа, проявляют борьбу за внимание будущего президента.
Сейчас Трамп больше сосредоточен на внутриполитических вопросах, но есть вероятность, что в ближайшее время он начнет активнее заниматься международной политикой. Украинская сторона активно работает над тем, чтобы представить свою позицию перед США до того, как это сделают представители России.
Политика Трампа в отношении Украины
- Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры между Украиной и Россией, которые могут состояться в 2025 году, но вероятно будут "хрупкими". Мирное соглашение может не включать поддержку вступления Украины в НАТО, но может предусматривать другие формы безопасности, в частности, привлечения европейских союзников к защите Украины.
- Конгрессмен Майк Уолц заявил, что война России против Украины является "абсолютной мясорубкой" и "кровавой баней", сравнив ее с условиями Первой мировой войны. Политик утверждает, что Трамп обеспокоен эскалацией конфликта и стремится восстановить сдерживание и установить мир, учитывая важную роль европейцев в этом процессе.