Сейчас от Дональда Трампа не поступало никаких конкретных мирных инициатив по Украине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".

Смотрите также Это будут последние "красные линии": возможно ли вернуть ядерное оружие Украине

Почему Трамп не имеет конкретных мирных предложений для Украины

По данным источников журналистов, пока нет подтверждения относительно предметных предложений или официальных обращений к Киеву с его стороны или от членов его команды.

Различные "мирные планы", появляющиеся в медиа, скорее всего, являются результатом внутренних политических споров в среде окружения Трампа, которые продолжаются еще до его выборов. Некоторые публикации и комментарии, в частности в соцсетях от Илона Маска и сына Трампа, проявляют борьбу за внимание будущего президента.

Сейчас Трамп больше сосредоточен на внутриполитических вопросах, но есть вероятность, что в ближайшее время он начнет активнее заниматься международной политикой. Украинская сторона активно работает над тем, чтобы представить свою позицию перед США до того, как это сделают представители России.

Политика Трампа в отношении Украины