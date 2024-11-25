Наразі від Дональда Трампа не надходило жодних конкретних мирних ініціатив щодо України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

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Чому Трамп не має конкретних мирних пропозицій для України

За даними джерел журналістів, наразі немає підтвердження щодо предметних пропозицій чи офіційних звернень до Києва з його боку або від членів його команди.

Різноманітні "мирні плани", що з’являються в медіа, швидше за все, є результатом внутрішніх політичних суперечок у середовищі оточення Трампа, які тривають ще до його виборів. Деякі публікації та коментарі, зокрема у соцмережах від Ілона Маска та сина Трампа, виявляють боротьбу за увагу майбутнього президента.

Наразі Трамп більше зосереджений на внутрішньополітичних питаннях, але є ймовірність, що найближчим часом він почне активніше займатися міжнародною політикою. Українська сторона активно працює над тим, щоб представити свою позицію перед США до того, як це зроблять представники Росії.

Політика Трампа щодо України