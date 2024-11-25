Мирні переговори між Україною і Росією можуть пройти вже 2025 року, проте вони можуть виявитися "крихкими". Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Підтримка України продовжиться

Політичний аналітик з RAND Corporation Пол Кормарі вважає, що міцна угода обов’язково має містити зміцнення України і підтримку її позиції, щоб переконливо стримувати Росію від нових спроб окупувати та підкорити нашу державу.

За його словами, Росія має досвід дій, коли вона "бере по крупиці". Це стосується і українських територій.

Деталі потенційної мирної угоди і залишаються загадкою, вона не включатиме підтримку вступу України до НАТО. Водночас російський президент Владімір Путін заявив, що будь-яка мирна угода має містити згоду України на нейтралітет. Тому журналісти припускають, що Трамп може погодитися з цією вимогою.

Проте це не гарантує безпеки, адже Україна була "нейтральною" до 2014 року і саме це стало для Путіна "зеленим світлом" для початку окупації. Експерти називають сильну оборону в союзі із західними партнерами єдиною гарантією від подальшої російської агресії.

За словами Кормарі, якщо Трамп навіть зніме питання про членство України в НАТО, все одно можна буде укласти угоду про безпеку іншого типу. Наприклад, європейські союзники України могли б узяти на себе провідну роль у захисті країни.

Крім цього, Кормарі вважає, що союзники з ЄС можуть відправити свої війська в Україну задля стримування російських атак.