Мирные переговоры между Украиной и Россией могут пройти уже в 2025 году, однако они могут оказаться "хрупкими". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Поддержка Украины продолжится

Политический аналитик из RAND Corporation Пол Кормари считает, что прочное соглашение обязательно должно содержать укрепление Украины и поддержку ее позиции, чтобы убедительно сдерживать Россию от новых попыток оккупировать и покорить наше государство.

По его словам, Россия имеет опыт действий, когда она "берет по крупице". Это касается и украинских территорий.

Детали потенциального мирного соглашения и остаются загадкой, оно не будет включать поддержку вступления Украины в НАТО. В то же время российский президент Владимир Путин заявил, что любое мирное соглашение должно содержать согласие Украины на нейтралитет. Поэтому журналисты предполагают, что Трамп может согласиться с этим требованием.

Однако это не гарантирует безопасности, ведь Украина была "нейтральной" до 2014 года и именно это стало для Путина "зеленым светом" для начала оккупации. Эксперты называют сильную оборону в союзе с западными партнерами единственной гарантией от дальнейшей российской агрессии.

По словам Кормари, если Трамп даже снимет вопрос о членстве Украины в НАТО, все равно можно будет заключить соглашение о безопасности другого типа. Например, европейские союзники Украины могли бы взять на себя ведущую роль в защите страны.

Кроме этого, Кормари считает, что союзники из ЕС могут отправить свои войска в Украину для сдерживания российских атак.